Stop Ue agli elettrodomestici usa e getta | l' Italia contraria

Salvini : ‘Sradicheremo teppisti dagli stadi’ Ma è contrario a chiusura degli impianti e allo Stop delle partite per i cori razzisti : Il 16 dicembre si era fatto fotografare, sciarpa rossonera al collo, mentre dava il cinque a Luca Lucci, figura carismatica della curva del Milan che a settembre aveva patteggiato 18 mesi per la vendita di droga. Oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha promesso di “sradicare” la violenza negli stadi in una conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni ...

Napoli su Barella : ADL tratta - ma lo Stop potrebbe arrivare... dagli ultras : Il Corriere dello Sport ricostruisce il quadro legato a Barella ed all'interesse del Napoli e non solo: 'Di De Laurentiis l'offensiva più concreta, lanciata non appena il Psg si è spinto fino a 80 milioni per avere ...

Di Maio con Salvini : Stop ai sindaci ribelli e niente reddito di cittadinanza agli stranieri : Il leader del Movimento 5 stelle detta la linea dopo l'intervento del Senatore Mantero che aveva duramente criticato il...

Pedaggi - arriva la conferma di Autostrade : "Stop agli aumenti nel 2019" : Già ieri il ministro dei Trasporti aveva annunciato il blocco delle tariffe sul 90% delle tratte. Nulla di fatto invece per...

Allarme smog in Lombardia : Stop agli Euro 4 e limiti anche nel riscaldamento domestico - ecco tutte le misure : Da domani, primo gennaio, anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi ...

La Manovra di Bilancio è legge. Nel testo tagli all'editoria - web tax e lo Stop definitivo agli incroci tv-giornali : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Stop code agli Uffizi grazie ad un'azienda spezzina : La Spezia - Pronto agli Uffizi un nuovo sistema di gestione degli ingressi che consente di azzerare le code. Il sistema, allo studio da due anni ed elaborato da Uffizi, Università dell'Aquila e ...

Autostrade - Stop agli aumenti Il governo Conte prepara il blocco : Si verso una sterilizzazione degli aumenti dei pedaggi su una gran parte della rete autostradale. E' quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che evidenziano come si respiri "aria di ottimismo per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". Segui su affaritaliani.it

Autostrade - la voce prende corpo : "Stop agli aumenti dei pedaggi su quasi tutta la rete" : Fonti del ministero professano "ottimismo" sul possibile annullamento degli aumenti delle tariffe, previsti dal 1° gennaio...

Autostrade - fonti Mit : "Stop agli aumenti dei pedaggi su gran parte della rete " : "Aria di ottimismo al Ministero dei Trasporti per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". È quanto si apprende da fonti Mit. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25), aggiungono le stesse fonti.Per alcune concessionarie si arriverà invece a ritocchi minimi e i gestori hanno comunque assicurato che sarà d'ora in ...

Inter-Napoli - morto tifoso investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'assalto dagli ultrà. Stop trasferte nerazzurri e chiusura della curva» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Varchi vigilati - Stop agli alcolici e controlli alle zone sensibili Milano si 'blinda' ma non troppo : Restrizione per gli alcolici e Varchi vigilati, con una attenzione particolare per il concerto di fine anno in piazza. Come tutti gli anni, a Milano sta per scattare un'ordinanza di sicurezza ...