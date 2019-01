Stefano De Martino single | «Gilda Ambrosio l' unica relazione dopo Belen Il prossimo anno

Stefano De Martino : la verità (definitiva) su Belen Rodriguez : Fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez c’è stato un ritorno di fiamma? A chiarire la situazione, una volta per tutte, ci pensa il ballerino. L’ex concorrente di Amici e pupillo di Maria De Filippi, si prepara ad un anno ricco di cambiamenti. Secondo gli ultimi gossip avrebbe ottenuto la conduzione di un programma tutto suo in Rai, realizzando il sogno che ha da sempre: quello di diventare uno showman. Sul fronte della vita privata ...

Stefano De Martino confessa di essersi rifatto : 'Ero molto più brutto - conta il risultato' : E' tempo di confessioni per il ballerino Stefano De Martino il quale, in una recente intervista concessa al portale web Fanpage, ha ammesso di essersi sottoposto a diversi interventi di chirurgia estetica, i quali gli hanno permesso di essere il sex symbol che tutti oggi conosciamo, amatissimo dalle donne. Un'interista durante la quale Stefano ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con l'ex moglie Belen Rodriguez e del flirt che c'è ...

Stefano De Martino rifatto? Il ballerino replica (per la prima volta) : Incalzato durante un'intervista, l'ex volto di 'Amici' racconta il suo rapporto con la chirurgia estetica

Stefano De Martino avvistato agli studi Rai : Made in Sud sempre più vicino (RUMORS) : Cosa ci faceva Stefano De Martino negli uffici di Viale Mazzini a Roma nel pomeriggio del 7 gennaio? Stando ai gossip che circolano sul web in queste ore, sembra proprio che il ballerino abbia incontrato in gran segreto Carlo Freccero, il direttore di Rai Due che lo vorrebbe come conduttore di Made in Sud. Se fino a qualche giorno fa era solo un'indiscrezione quella che voleva il bel napoletano prossimo a lasciare Mediaset, oggi potrebbe aver ...

Torna il sereno tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez : lei indossa la fede nuziale : Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono regalati un pomeriggio spensierato per le vie del centro di Milano insieme al figlio Santiago. I due ex coniugi dopo la separazione avvenuta nel 2015 erano sembrati piuttosto tesi, ma complice anche l'amore per il primogenito nato dal loro matrimonio, tra i due è Tornato il sereno. Belen e Stefano sono stati paparazzati dai fotografi della rivista Diva e Donna e da subito si sono mostrati in ...

Stefano De Martino contratto pronto in Rai. Condurrà un noto programma? Leggi per saperne di più : Dopo Simona Ventura anche Stefano De Martino potrebbe sbarcare in Rai. Intervistato a ‘Un Calcio alla Radio’ su Radio CRC (Centro Radiodiffusione Campania), Carlo Freccero ha dichiarato che il prossimo 25 gennaio tornerà Made in Sud.... L'articolo Stefano De Martino contratto pronto in Rai. Condurrà un noto programma? Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Made in Sud - Carlo Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione. Ma c'è un problema con Mediaset... : Carlo Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione della prossima edizione di Made in Sud, su Raidue. Il direttore del secondo canale Rai non solo ha annunciato il ritorno della trasmissione, che non va in onda da un anno, ma ha anche affermato che per il programma dedicato alla comicità parten