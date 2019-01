Ss Torre Angela Acds calcio | Villa sprona i portieri | «Bisogna tenere alta la

Ss Torre Angela Acds (calcio) - Parisi e gli Esordienti : «Ora allenamenti più vicini all’agonistica» : Roma – E’ il gruppo ormai “prossimo” al salto nell’agonistica che rappresenta sempre uno spartiacque importante nella crescita di un giovane calciatore. A Simone Parisi è toccata una responsabilità importante, quella di guidare il gruppo Esordienti 2006 (con qualche 2007 dentro) del Torre Angela Acds. «Dall’anno scorso collaboro con il club capitolino e ho iniziato quasi per gioco affiancando mio cugino Marco Guercioni alla guida del ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Di Bartolomeo : «Nel nuovo anno vogliamo risalire» : Roma – Si è concluso in anticipo il 2018 calcistico (ufficiale) della Juniores regionale C del Torre Angela Acds. I ragazzi di mister Daniele Polletta hanno pagato dazio nella tremenda (logisticamente parlando) trasferta contro i Monti Cimini che si sono imposti per 2-0, tarpando le ali ad una squadra capitolina che voleva provare a fare lo “scatto in avanti” dopo il successo con la Castelnuovese. «E’ stata una partita quasi ingiudicabile ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) - Persia : «Con lo Sporting Guidonia un successo strameritato» : Roma – Sette punti nelle ultime tre partite. La Prima categoria del Torre Angela Acds risale nella classifica del girone E e ora è a ridosso della zona Coppa Lazio e anche del secondo posto, distante appena due punti. Nell’ultimo turno i ragazzi di mister Andrea Rubenni (diventato papà e dunque assente domenica scorsa) hanno battuto lo Sporting Guidonia per 4-2 grazie alla doppietta di Di Bari, al supergol di Federici e alla rete di ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores prov.) - Formisano : «Vittoria per cuori forti nel derby» : Roma – Una partita che rimarrà a lungo negli occhi di chi l’ha vista. La Juniores provinciale del Torre Angela Acds è stata protagonista di un’incredibile vittoria in rimonta nel derby interno contro il Pro Calcio Torbellamonaca giocato sabato scorso. E’ mister Vincenzo Formisano a raccontare nel dettaglio la sfida terminata 4-3 a favore dei padroni di casa. «E’ stata una partita di continuo inseguimento – dice l’allenatore – Siamo andati ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) incerottato - Rubenni : «Nelle difficoltà si vedono gli uomini» : Roma – La Prima categoria del Torre Angela Acds ha conquistato domenica scorsa la sua terza vittoria stagionale piegando con sofferenza il Tor Lupara per 4-3 tra le mura amiche grazie alle doppiette di Di Bari e Ilardo. «Una partita che sembrava stregata, un risultato importante per le condizioni in cui ci siamo trovati a giocare il finale di questa sfida» dice mister Andrea Rubenni che poi entra nello specifico. «Abbiamo giocato un ottimo ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Trincia : “Aspettiamo test più severI” : Ss Torre Angela Acds (calcio, Juniores reg. C), Trincia: «Nessuna esaltazione per l’ultima vittoria» Inizia a carburare la Juniores regionale C del Torre Angela Acds. I ragazzi di mister Daniele Polletta si sono letteralmente scatenati nell’ultimo match, travolgendo con un netto 9-2 il Latina Scalo Sermoneta. Una gara senza storia in cui la parte del leone l’hanno fatta Trincia e D’Orazi, autori entrambi di una tripletta a cui si sono aggiunte ...

Ss Torre Angela Acds (calcio) - il dg Ciani : «Diverse nostre squadre possono provare a vincere» : Roma – Con l’occasione della sosta forzata per i noti motivi, in casa Torre Angela Acds è tempo di fare un primo mini-bilancio della stagione e ovviamente tocca al direttore generale Fabrizio Ciani fare una panoramica. «Iniziando dai grandi, la Prima categoria è reduce dalla prima sconfitta in campionato ottenuta in maniera immeritata sul campo della capolista Pro Marcellina dopo una gara quasi sempre condotta. Abbiamo visto diverse ...

Ss Torre Angela Acds (Juniores reg. C) - Giammaria : «Finora sfortunati - questa squadra è forte» : Roma – La sosta forzata dei campionati non può far felice la Juniores regionale C del Torre Angela Acds. Il gruppo di mister Daniele Polletta è reduce da due beffardi pareggi consecutivi, tra l’altro incassati in extremis: dopo il 3-3 interno contro il Football Club Frascati, è arrivato l’1-1 esterno con l’Accademia Sporting Roma. «Il gol di Trincia ci ha mandato in vantaggio nel corso della prima frazione – racconta il difensore centrale ...

Ss Torre Angela Acds - il neo responsabile della Scuola calcio Mari : «La strada è quella giusta» : Roma – Un’esperienza sconfinata che annovera anche un periodo da responsabile della Scuola calcio della Lazio e del settore giovanile della Lodigiani. Il Torre Angela Acds è andato sul sicuro in questa stagione affidando il ruolo di responsabile tecnico del settore di base a Giancarlo Mari, che l’anno scorso svolgeva la medesima funzione per l’agonistica del Guidonia e che ha avuto tante esperienze da giocatore e da tecnico nei dilettanti ...