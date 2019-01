Spoiler Uomini e donne | 10 gennaio | Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia

Spoiler Uomini e Donne : Luigi si allontana da Giorgia baciando Irene : La lunghissima pausa natalizia di Uomini e Donne [VIDEO] è terminata proprio oggi 7 gennaio. Tuttavia i protagonisti di questo popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi, non sono rimasti con le mani in mano durante queste feste. Qualche giorno fa (il 4 gennaio per la precisione), infatti, c'è stata una nuova registrazione del trono classico delle reti del ''biscione'' Mediaset e ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia Spoilera la location delle puntate in prime time : Uomini e Donne di sera sta per tornare su Canale 5: la data in cui è prevista la messa in onda delle puntate in prime time del programma di Maria De Filippi, al momento si aggira attorno alla fine di febbraio. Raffaella Mennoia, storica redattrice del dating-show, ha regalato ai fan una succulenta anticipazione di quello che vedranno tra qualche settimana in Tv; la donna, infatti, ha pubblicato su Instagram alcuni scorci della location dove ...

Spoiler Uomini e donne - oggi : Tina versa una bottiglietta d'acqua sulla Galgani : I litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono diventati una costante nelle puntate dedicate al Trono Over ed i primi Spoiler di Uomini e donne relativi alla puntata di oggi 7 gennaio confermano tale abitudine. Il dating show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 dopo la lunga pausa dedicata alle festività natalizie e il primo episodio dell'anno sarà dedicato proprio a dame e cavalieri. In particolare si ripartirà dal confessionale di Gemma, ...

Spoiler Uomini e Donne - trono over : Gemma torna nuovamente single : Gemma è nuovamente single. Infatti nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il popolarissimo programma condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, riesce a regalare sempre momenti esilaranti per gli appassionati del programma. Tuttavia, la puntata registrata qualche giorno fa (precisamente il 4 gennaio 2019) non sfugge a questa regola, le ultime anticipazioni riguardano la protagonista indiscussa del trono ...

Spoiler Uomini e Donne - Rocco lascia Gemma : 'Mi ha usato solo per stare in studio' : Ieri, nonostante la pausa natalizia che si interromperà il 7 gennaio, c'è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''regina'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Il trono che raduna le ''dame'' e i ''cavalieri'' come al solito regala colpi di scena, a rubarla (la scena) è stata come al solito Gemma Galgani. Infatti, secondo le ultime anticipazioni fornite dal ...

Spoiler Uomini e donne - Teresa bacia Antonio ma poi spiazza : 'Desidero un altro uomo' : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, la quale ha avuto come protagonista anche la bella Teresa Langella, che già nel corso delle registrazioni precedenti ha fatto molto discutere. Questa settimana, però, Teresa ha spiazzato, in primis per il tanto atteso bacio che è finalmente arrivato con il suo corteggiatore Antonio e poi successivamente perché ha ammesso in studio che in realtà desidera un ...

Spoiler Uomini e Donne : Lorenzo sceglie per finta sia la Cavaglia che la Dionigi : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancate le sorprese ed i colpi di scena, soprattutto nel trono di Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, forse con la complicità della redazione, ha inscenato una vera e propria scelta finta con tanto di poltrone rosse e video dei best moments. Il tutto è stato creato e voluto da Lorenzo per capire le vere intenzioni delle sue ...

Spoiler Uomini e Donne - ancora sospeso in tv : le nuove puntate in onda dal 7 gennaio : Prosegue la pausa natalizia di Uomini e Donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Oggi 2 gennaio, in molti speravano di vedere in onda le nuove puntate del trono classico e del trono over, ma così non è stato, visto che il programma risulta ancora sospeso dal palinsesto ancora per tutta la settimana. Prosegue lo stop di Uomini e Donne: al suo posto le soap Possiamo svelarvi, infatti, che ...

Spoiler Uomini e Donne - Andrew Dal Corso torna a corteggiare Teresa : Negli ultimi giorni del 2018 lo studio di Uomini e Donne ha prodotto parecchie novità in vista della ripresa del programma: perché c'è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma del ''biscione'' delle reti Mediaset come di consueto regala anticipazioni e ribaltamenti di scena incredibili. L'ultima registrazione non sfugge a questa regola, ...

Spoiler Uomini e Donne : Lorenzo litiga con Claudia - Andrea ritorna in trasmissione : Uomini e Donne è attualmente in pausa a causa delle festività natalizie, tuttavia ieri 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono classico del popolarissimo dating show ideato e condotto dalla ''regina'' della televisione italiana Maria De Filippi. Le ultime anticipazioni del programma di Canale 5 del ''biscione'' delle reti Mediaset, come di consueto, regalano importanti novità: in particolare nell'ultima registrazione Lorenzo ...

Spoiler Uomini e Donne : scherzo ad Angela - in studio arriva il fratello di Tina Cipollari : Il trono over di Uomini e Donne riserva sempre tanti bei momenti di gossip. Stando a quelle che sono le anticipazioni delle prossime puntate, pare che qualcosa di inaspettato stia per accadere negli studi Mediaset. Il fratello dell'opinionista Tina Cipollari si renderà protagonista di uno scherzo, architettato dalla sorella, ai danni di Angela, l'esponente del parterre femminile che tanto sta facendo parlare di sé per le sue pretese. Nel caso ...

Spoiler Uomini e Donne - Lorenzo spiazza tutti : bacia Claudia - Giulia in lacrime : La puntata del trono classico di Uomini e Donne, che andrà in onda questo pomeriggio, giovedì 13 dicembre, sarà una puntata estremamente movimentata. Protagonista indiscusso sarà, come spesso capita, il tronista Lorenzo Riccardi. il ragazzo infatti spiazzerà tutto il pubblico compiendo un gesto inaspettato: scatterà un bacio con la corteggiatrice Claudia e Giulia reagirà in modo sorprendente, scoppiando in lacrime. Lorenzo, dopo aver ripreso ...

Uomini e donne - Spoiler : Angela aggressiva verso la De Filippi - Gems balla con Rocco : Martedì 4 dicembre si è svolta una nuova registrazione del trono over, dove come al solito non sono mancati litigi e discussioni. Secondo le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne la stessa Maria De Filippi è stata oggetto di un attacco da parte della dama Angela, la quale si è rivolta alla conduttrice con modi bruschi e sgarbati. La nuova registrazione ha visto inoltre il tanto atteso ritorno di fiamma ...

Il Segreto - Spoiler : Emilia e Alfonso rapiti in Francia dagli uomini del Generale : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera "Il Segreto" riguardanti gli episodi che verranno trasmessi nei prossimi mesi su Canale 5. La telenovela ideata da Aurora Guerra continua a riservare molti colpi di scena. Emilia e Alfonso porteranno a termine il loro piano di vendetta nei confronti di Perez De Ayala, ma in seguito all'omicidio del Generale saranno costretti a fuggire da Puente Viejo e a rifugiarsi in Francia. Sarà proprio qui ...