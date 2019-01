Spagna | Coppa del Re | il Levante manda ko un brutto Barcellona

Coppa Davis – Zverev - che bordata al nuovo format : “partecipa solo Nadal perché si gioca in Spagna” : Alexander Zverev continua la sua personale battaglia contro il nuovo format della Coppa Davis: il tedesco rifila un’altra frecciatina al torneo per nazionali Alexander Zverev è uno dei tennisti che ha espresso, in maniera più chiara e decisa, il suo dissenso verso il nuovo format della Coppa Davis. Il tedesco ha puntato il dito particolarmente verso la calendarizzazione dell’evento, previsto per novembre, periodo dell’anno in cui i ...