Si muove in territorio negativo il settore automotive dell' Italia | -0 | 83% | | rosso per

Il settore infrastrutture e impiantistica si muove in territorio positivo - +1 - 05% - : Il comparto beni industriali a Milano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +2 - 98% - : Forte rialzo per il comparto tecnologico a Milano, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delL'indice tecnologico dell'Area Euro. Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 46.

Si muove in territorio positivo l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 63% - - giornata euforica per Amplifon : Molto positiva la giornata per il comparto sanitario italiano , che sorpassa il comparto sanitario dell'Area Euro in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 712. ...

Si muove in territorio negativo l'indice del settore alimentare italiano - -0 - 98% - - giornata da dimenticare per Enervit : Scambi negativi per il comparto alimentare a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dal settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 86.150,8, in ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 03% - : L' indice dei titoli bancari in Italia continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano ha aperto a 7.793 in ...

Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano - -0 - 80% - : Il Settore chimico a Milano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Chemicals . L' indice FTSE Italia Chemicals ha aperto a 17.620,82, in calo dello 0,...

L'indice del settore alimentare italiano si muove in territorio positivo - +1 - 30% - : Andamento tonico per il settore alimentare in Italia grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Food & Beverage . L' indice FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 85.343,33 con un ...

Il settore infrastrutture e impiantistica si muove in territorio positivo - +1 - 50% - - seduta effervescente per IMA : Andamento tonico per l' indice dei beni industriali italiano grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Industrial Goods & Services . L' indice FTSE Italia Industrial Goods & Services ha ...

Si muove in territorio negativo l'indice dei beni personali italiano - -1 - 27% - - scambi al ribasso per OVS : Il FTSE Italia Personal & Household Goods procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Personal & Household Goods . L' indice FTSE Italia Personal & ...

Si muove in territorio negativo il comparto sanitario italiano - -1 - 27% - : Il Settore sanitario a Milano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Health Care . L' indice FTSE Italia Health Care ha aperto a 136.159,13, in calo ...

Si muove in territorio negativo il settore servizi per la finanza - -0 - 86% - - scambi al ribasso per Banca Intermobiliare : scambi negativi per l' indice dei titoli italiani che offrono servizi finanziari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Financial Services . L' indice FTSE Italia Financial ...

Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 50% - : Scambi negativi per il settore tecnologico in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a 49.918,76, in diminuzione di ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +6 - 45% - : Rally per il settore tecnologico in Italia , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a quota 49.969,56 e sta trattando a 53.018,24, ...

Si muove in territorio negativo il comparto materie prime dell'Italia - -1 - 46% - - seduta depressa per Tenaris : Scambi negativi per l' indice delle risorse di base a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Basic Resources . L' indice FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 29.