Si ammala di cancro alla gola per fumo passivo | la Cassazione condanna Poste Italiane a

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Per 14 anni è stato esposto, quotidianamente, al. Per una media di sei ore al giorno. Accadeva sul suo posto di lavoro, in un ufficio siciliano dite definitivamente da risarcire Francesco, ex impiegato, oggi 90enne. Che a causa di quelle esalazioni, anni dopo, si èto di. Secondo quanto riportato da Il Tempo, per i giudici, oggi, sarebbero evidenti sia il grosso danno biologico provocato dmalattia, sia il collegamento tra il tumore e le pessime condizioni del luogo di lavoro dove, per anni, l'uomo ha prestato servizio. La Corte ha quindi imposto all'azienda di versare 174mila euro al pensionato, riconoscendo loro ogni responsabilità.La mancata soluzione diPer i giudici, infatti,avrebbero dovuto trovare un rimedio per assicurare una soluzione lavorativa migliore al suo impiegato, ...