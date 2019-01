wired

: Sex Education, la serie che vuole infrangere i tabù su sesso e adolescenti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Sex Education, la serie che vuole infrangere i tabù su sesso e adolescenti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - LaStampa : RT @jan_novantuno: Su @LaStampa di oggi, per la rubrica dedicata alle serie tv, scrivo di Sunderland 'til I die, una delle docu-serie più b… - jan_novantuno : Su @LaStampa di oggi, per la rubrica dedicata alle serie tv, scrivo di Sunderland 'til I die, una delle docu-serie… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Le parole di questo proverbio racchiudono alla perfezione la vita del giovane Otis (un brillante Asa Butterfield), adolescente, vergine e terrorizzato dalche, nonostante ciò, ha una conoscenza della materia decisamente superiore ai suoi coetanei e riesce quindi a mettere in piedi uno studio diterapia per teenager. Parlare diè ancora un, ma Netflix ha deciso di infrangerlo con la nuova drammedy Sex, disponibile sulla piattaforma di streaming dal prossimo 11 gennaio. La rappresentazione della sessualità nei ragazzi protagonisti ditv è sempre stata molto stereotipata: si passa dal giovane mostrato come totalmente succube dei suoi ormoni e costantemente alla ricerca di, al personaggio romantico che vive la sessualità come un film Disney. Una rappresentazione non veritiera, lontana da ...