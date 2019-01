Serie TV streaming | i migliori siti

Titans - venerdì la Serie tv in uscita in Italia in streaming su Netflix : "Titans", la serie che ha come protagonista Robin, ex spalla di Batman, sarà trasmessa da Netflix in Italia a partire da venerdì 11 gennaio. Ispirata al fumetto Dc Comics "Giovani Titani", la prima stagione di questa serialità è composta da undici episodi. Nelle varie puntate Robin guiderà un gruppo di supereroi contraddistinti ognuno da un potere diverso che dovranno mettere a disposizione per combattere un nemico comune. Il gruppo di supereroi ...