Serie D | insulti razzisti | giocatore del Castrovillari squalificato 10 giornate

Calcio femminile - le migliori italiane dell’ottava giornata di Serie A. Girelli più forte degli insulti - Serturini devastante : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS): Più forte degli insulti e della volgarità. Non si è scritta una pagina sportiva memorabile al “Gino Bozzi” di Firenze. ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Cristiana Girelli più forte degli insulti dei tifosi. Accettabile un contesto del genere? : L’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata in archivio. C’era attesa per il big match domenicale tra Fiorentina e Juventus, due delle compagini meglio attrezzate per centrare il bersaglio grosso ed aggiudicarsi lo Scudetto. Godendo anche della vetrina televisiva, le campionesse d’Italia hanno vendicato la sconfitta contro le viola in Supercoppa Italiana, aggiudicandosi il confronto 2-0 ...