Serie A Torino | N' Koulou a riposo per febbre

Joe Hart - caduta libera dell'ex Torino : dalla Nazionale allo spettro Serie B in cinque anni : Solo 4 clean sheet in stagione, 41 reti sul groppone e una caduta libera senza fine . Non conosce sosta il calvario di Joe Hart , 31enne portiere inglese dal curriculum invidiabile: 6 trofei in ...

Basket Serie A - la FIAT Torino licenzia Carlos Delfino : Torino - Non è il miglior momento per la squadra di Basket piemontese, che dopo aver esonerato coach Larry Brown licenzia anche Carlos Delfino . Il club ha pubblicato sul proprio sito un comunicato ...

Basket - Serie A 2019 : Torino licenzia per giusta causa Carlos Delfino dopo gli attriti con la proprietà : Sembrava poter in qualche modo continuare, e invece l’avventura di Carlos Delfino alla Fiat Torino finisce con il licenziamento per giusta causa da parte del club. Fatale è stato il dopogara della partita persa dalla società piemontese contro la Sidigas Avellino, in cui c’è stato uno scontro durissimo tra l’argentino e il vicepresidente del club, Francesco Forni. Un po’ tutti i tifosi di Torino si sono immediatamente ...

Calciomercato Serie A : a volte ritornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

Basket - Serie A - Pesaro sceglie Boniciolli : «Si cambia già a Torino» : Da questa mattina, Matteo Boniciolli ha sostituito Massimo Galli sulla panchina della Vuelle, ultima in classifica dopo aver cullato sogni di playoff e finali di coppa Italia. All'indomani delle sei ...

Serie A Torino - allenamento personalizzato per Moretti : Torino - I granata, agli ordini di Walter Mazzarri , hanno affrontato una seduta d'allenamento pomeridiana. Il tecnico, al Filadelfia, ha dovuto fare a meno di Emiliano Moretti . Il difensore ha ...

Basket - Serie A : i tifosi della FIAT Torino acclamano Delfino : Torino - Per la squadra di Basket piemontese, l'entusiasmo della scorsa estate sembra essere svanito con l'arrivo dell'inverno. L'ingaggio di Larry Brown come capo allenatore e l'acquisto di Carlos ...

Basket - Serie A : Milano torna a vincere - Torino nei guai : Le tensioni zavorrano la Fiat Torino, che incassa al PalaVela la decima sconfitta stagionale, 96-106 all'overtime contro Cantù, e si ritrova all'ultimo posto dopo il successo di Pistoia su Pesaro. In ...

Serie A Basket - 14ª giornata – Cantù passa a Torino - vittorie casalinghe per Sassari - Pistoia e Bologna : Serie A Basket, 14ª giornata: dopo il successo di Milano, Sassari e Bologna hanno risposto presente in chiave playoff Serie A Basket, 14ª giornata. Dopo la vittoria dell’Olimpia Milano contro Trento, altre 4 gare del turno sono andate in scena in questa serata dell’Epifania. Cantù ha vinto sul parquet di Torino, squadra alle prese con qualche problemino al di fuori del campo. 96-106 in un incontro molto spettacolare, terminato ...

Guida alle squadre di Serie A. Analisi della rosa del Torino : Dopo un lungo periodo di assenza, torna il nostro appuntamento sulle Guide alle squadre di Serie A. Abbiamo finora analizzato dieci squadre, e ora è il turno dell’undicesima: il Torino di Walter Mazzarri. I granata sono al momento nel gruppone che va tra il quarto e il dodicesimo posto, composto da nove squadre in soli sette punti, e si trovano in nona posizione con 27 punti. I granata hanno messo spesso in difficoltà le big del nostro ...

Serie A Basket - 13ª Giornata – Cremona batte Torino : agganciate Venezia e Avellino al 2° posto in classifica : Cremona vince l’ultima gara del 2018 battendo Torino nella sfida della 13ª Giornata di Serie A: la formazione di coach Sacchetti aggancia Venezia e Avellino al secondo posto Nella Giornata in cui Olimpia Milano e Venezia commettono un passo falso, la prima perdendo per la prima volta in stagione contro Avellino, mentre la seconda finendo ko per la 4ª volta in campionato contro Reggio Emilia, è Cremona a poter sorridere. Grazie al successo ...

Video/ Lazio-Torino - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Lazio-Torino , 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 19giornata di Serie A. I biancocelesti e i granata si spartiscono la posta.

Serie A Lazio-Torino 1-1 - il tabellino : Calci d'angolo: 5-0 per la Lazio La cronaca Classifica Serie A Serie A Lazio Torino Belotti Milinkovic Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : scatti di Atalanta e Torino! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite, previste oggi 29 dicembre 2018 per la 19giornata.