Serie A | Inter-Sassuolo aperta ai bambini | arriva l' ok della Figc

Serie A - Inter-Sassuolo aperta a bambini e ragazzi : La sfida tra Inter e Sassuolo , in programma sabato 19 gennaio e valida per la 1.a giornata di ritorno, non sarà interamente a porte chiuse. La società nerazzurra, infatti, ha ricevuto l'ok dalla Figc ...

Serie A - Genoa-Milan anticipata alle 15 dI lunedì 21 gennaio. Inter - aperta la curva 'chiusa' ai bambini : Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa-Mila n, valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputi alle ore 15 del 21 ...

Interessati a Jump Force? Potrete provarlo grazie a una Serie di sessioni open beta : Bandai Namco Entertainment Europe terrà una open beta di Jump Force da venerdì 18 gennaio a domenica 20 gennaio. La open beta darà ai giocatori accesso al versus mode online, nel quale sarà possibile giocare nei panni di uno dei 17 personaggi del gioco, combattere in cinque differenti stage e testare la lobby online usando sei avatar pre-creati.I giocatori possono precaricare la open beta su Xbox One o PlayStation 4 dal 17 gennaio.Gli orari ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Serie A Inter - Icardi perde l'aereo : niente allenamento : MILANO - Contrattempo per il capitano dell' Inter Mauro Icardi al ritorno dall' Argentina . La cancellazione di un volo ha fatto saltare una coincidenza e costretto l'attaccante nerazzurro a ritardare ...

La ventesima giornata di Serie A vede favorite Juventus - Napoli e Inter : Dopo la Coppa Italia e la Supercoppa italiana tornerà anche la Serie A, la manifestazione sportiva più amata dagli italiani, con le gare del ventesimo turno spalmate in tre giorni e precisamente 19-20 e 21 gennaio 2019. Di seguito riportiamo le quote relative ai singoli eventi elaborate dal bookmaker Matchpoint. La gara di cartello della giornata è Napoli-Lazio, che promette gioco, emozioni ed anche molti gol. Roma-Torino (1,65-4,00-5,00) Si ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter scatenata : Marotta si fionda su Robben per mettere a segno un altro colpo a parametro zero. E intanto il Cagliari chiude la trattativa per Birsa

Pedro Alonso ne La Casa di Carta 3 torna ad interpretare Berlino - lo “sciamano malvagio” : “Sono il Messi di questa Serie” : Avvistato a Firenze insieme ad Alvaro Morte per girare alcune scene di cui saranno protagonisti nei nuovi episodi in arrivo nel 2019 su Netflix, Pedro Alonso ne La Casa di Carta 3 torna ad interpretare l'enigmatico, crudele e narcisista Berlino, certamente tra i personaggi più amati delle prime due parti della serie rivelazione dello scorso anno. Con la diffusione de La Casa di Carta su Netflix, la sua popolarità è esplosa in tutto il mondo, ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Risultato live 57-29 - streaming video Rai : intervallo - basket Serie A1 - : Diretta Reggio Emilia Pesaro, streaming video Rai: cinque ko consecutivi per una Vuelle che è tornata a soffrire molto in questo campionato.

Diretta Siena Agrigento/ Risultato live 36-35 - streaming video tv : intervallo lungo - basket Serie A2 - : Diretta Siena Agrigento streaming video e tv: orario e Risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi domenica 6 gennaio, .

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...