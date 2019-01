Serie A Bologna | affaticamento per Dzemaili

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : colpo Samp e pazza idea del Bologna - mosse di Atalanta e Parma : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la ...

Serie A Bologna - Saputo : «Ci salveremo - farò parlare i fatti» : Bologna - Il Bologna vuole rimanere in Serie A e la proprietà farà tutto il possibile perchè questo accada e per ripartire più forte. Joey Saputo , presidente dei felsinei, rompe il silenzio e lo fa ...

Serie A Bologna - solo terapie per Santander : Bologna - Per i rossoblù di Filippo Inzaghi doppia seduta di allenamento a Casteldebole in vista della gara di Coppa Italia, a Torino, contro la Juventus . Il tecnico, che ha ritrovato i giocatori che ...

Basket - Serie A2 : Yannick Moreira alla Virtus Segafredo Bologna : Bologna - Yanick Moreira saluta la Grecia, lascia il PAOK Salonicco e firma con la Virtus Segafredo Bologna fino al termine della stagione. Il centro di 211 centimentri arriverà in Emilia-Romagna una ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : scatto Bologna in difesa - l’attaccante per la Samp : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, in arrivo novità importanti e trattative pronte ad essere chiuse. Si muove il Bologna, come riporta la rosea il club rossoblu continua a spingere per l’esterno Spinazzola ma la situazione è molto complicata per la volontà della Juventus di cedere l’ex Atalanta, fiducia per l’arrivo di Basta, il nome giusto per il ruolo di ...

Basket - Serie A2 : Bologna allunga a Est - la Virtus Roma fa 100 e centra le Final Eight : Cento punti per centrare le Final Eight. La Virtus Roma supera l'Axpo Legnano 100-81, difende il primato condiviso con Bergamo nel girone ovest e sfiderà la Tezenis Verona nelle Final Eight di Coppa ...

Calciomercato - due club di Serie A su Falcinelli : il Bologna pronto a cedere il centravanti : Diego Falcinelli al centro di diverse trattative per lasciare il Bologna già nella finestra di Calciomercato di gennaio Diego Falcinelli è in procinto di lasciare il Bologna. Il centravanti non sta trovando spazio nello scacchiere di Pippo Inzaghi e nella sessione di Calciomercato invernale potrebbe lasciare il club. Secondo Skysport, sarebbero due i club del nostro campionato pronti ad accaparrarsi il calciatore. Noto l’interesse ...

Serie A Basket - 14ª giornata – Cantù passa a Torino - vittorie casalinghe per Sassari - Pistoia e Bologna : Serie A Basket, 14ª giornata: dopo il successo di Milano, Sassari e Bologna hanno risposto presente in chiave playoff Serie A Basket, 14ª giornata. Dopo la vittoria dell’Olimpia Milano contro Trento, altre 4 gare del turno sono andate in scena in questa serata dell’Epifania. Cantù ha vinto sul parquet di Torino, squadra alle prese con qualche problemino al di fuori del campo. 96-106 in un incontro molto spettacolare, terminato ...

DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA/ Risultato live 20-19 - streaming video tv : fine 10'! - basket Serie A2 - : DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA streaming video e tv: orario e Risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi 6 gennaio, .

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA/ Streaming video e tv : i precedenti del match - Basket Serie A1 - : DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: info Streaming video e tv del match di Basket, valido per la 14giornata della Serie A1.

DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA/ Streaming video tv : che era successo nel turno precedente - basket Serie A2 - : DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi 6 gennaio, .

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

Serie A 2018/2019 - recap di metà stagione : Bologna : recap Bologna – i plus, i malus, i tips per gennaiorecap di metà stagione. Una rubrica dove proviamo ad analizzare – con il campionato in pausa – come arrivano al giro di boa le varie squadre, analizzando cosa ha funzionato e cosa no in base alle aspettative di inizio stagione.Sfruttando inoltre la finestra di calciomercato e andando ad individuare degli innesti che potrebbero far comodo per raddrizzare (o mantenere) l’attuale ...

Serie A - Napoli-Bologna 3-2 : doppio Milik e Mertens con dedica a Koulibaly : ... ma all'88' vede togliersi le castagne dal fuoco da Mertens che danza al limite dell'area e col destro sorprende un poco reattivo Skorupski andando poi a cercare la telecamera per gridare al mondo il ...