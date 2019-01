Se il vostro lavoro non esistesse quanti ne sentirebbero la mancanza?

Lo strano consiglio di Hiroshi Mikitani : «Prima di cambiare lavoro - scrivete il vostro necrologio» : I libri di Hiroshi «Mickey» MikitaniI libri di Hiroshi «Mickey» MikitaniI libri di Hiroshi «Mickey» MikitaniOgnuno ha la sua strategia per andare avanti. E quella del multimilionario Hiroshi «Mickey» Mikitani, ceo e presidente della grande azienda giapponese Rakuten oltreché autore del libro «Business-Do: The Way to Successful Leadership», è interessante: secondo lui, un buon modo per procedere nella carriera, è scrivere il proprio necrologio. ...