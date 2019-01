Scoperto un mini Nettuno a 53 anni luce dalla Terra

Il sesso fa davvero bene? Tra uomini e donne non è la stessa cosa : ecco cosa hanno Scoperto gli esperti : Fare sesso con frequenza farebbe bene agli uomini, ma non alle donne. A rivelarlo è uno studio inglese che sfaterebbe quanto detto fino ad ora dagli esperti. Il miglioramento della vita, spiegano i ricercatori dell’università Anglia Ruskin a Cambridge, per le donne non sarebbe dato dal sesso, ma da baci frequenti, carezze ed empatia emotiva col partner. La ricerca è stata condotta grazie a questionari anonimi su cinquemila volontari tra i ...