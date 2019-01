Scompenso cardiaco | ecco i 3 marcatori che predicono il destino dei pazienti

meteoweb.eu

: L’utilizzo della digossina nello scompenso cardiaco e nella fibrillazione atriale è stato fortemente ridimensionato… - HarDoctor : L’utilizzo della digossina nello scompenso cardiaco e nella fibrillazione atriale è stato fortemente ridimensionato… - UnivadisItalia : Lo scompenso cardiaco legato a terapie oncologiche presenta caratteristiche ed esiti clinici specifici e diversi da… - Xagena : Scompenso cardiaco Newsletter -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Uno studio effettuato dai ricercatori dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa (Michele Emdin, Alberto Aimo, Claudio Passino,Giuseppe Vergaro, Andrea Ripoli) insieme con gli studiosi dei più importanti centri di ricerca europei e americani (sedi a Milano, Barcellona, Milano, Minneapolis, Oslo, Tromsø, Maastricht, Groningen, Boston) è stato pubblicato di recente su una rivista cardiologica tra le più prestigiose nel mondo, la statunitense Journal of the American College of Cardiology.Lorappresenta la via finale comune di molte patologie cardiovascolari e una delle principali cause di ricovero e di decesso nel mondo occidentale. Il lavoro scientifico dei ricercatori italiani dimostra che il dosaggio ematico di tre bio(il recettore solubile sST2, importante indicatore di ...