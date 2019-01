Sciaboliamo lo champagnino? Il direttore del ristorante stellato mostra a tutti come

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Alla vigilia di Capodanno, Michael Minnillo,delThe French Laundry a Yountville, in California, ha voluto aprire una bottiglia di champagne Billecart-Salmon Nabuchodonosor (del valore di 2mila euro) con una sciabola. Sfortunatamente, la rimozione del tappo non ha avuto successo e la preziosa bottiglia è andata in frantumiL'articololo? Ildelaprire una bottiglia da 2mila euro proviene da Il Fatto Quotidiano.