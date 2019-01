Sci | Coppa del Mondo di Telemark a La Thuile in diretta le gare | VIDEO

Sci : a Cortina una gara in più per Coppa del Mondo Femminile (2) : (AdnKronos) - Tra i motivi di interesse delle competizioni di Cortina figura in primo piano il rientro alle gare della superstar americana Lindsey Vonn, che aveva già annunciato sul suo profilo Instagram di essere pronta per le gare austriache, e che ora sarà intenzionata a scaricare tutta la sua po

Sci alpino – Coppa Europa : Mattia Casse è il migliore nella prova di Wengen : Mattia Casse, dimostrazione di forza in Coppa Europa: suo il miglior tempo nella prova di discesa a Wengen Dimostrazione di forza di Mattia Casse nella prova di discesa di Coppa Europa disputata Wengen, in Svizzera. L’azzurro, finito tra i primi 30 nelle ultime quattro gare di Coppa del mondo disputate (discesa e superG in Val Gardena e a Bormio), è arrivato al traguardo in 1’31″91 stabilendo il miglior tempo davanti ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle 2019 : rinviate a domani le qualificazioni femminili di Font Romeu : Oggi erano in programma le qualificazioni femminili della gara di slopestyle a Font Romeu (Francia), prova valevole per la Coppa del Mondo 2019 di questa disciplina dello sci freestyle. Le ragazze, però, non sono scese in pista a causa delle avverse condizioni meteo e dunque il turno preliminare è stato rinviato a domani (ore 13.45) insieme alla prova maschile, già schedulata per venerdì 11 gennaio. Nel weekend, invece, andranno in scena le ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - fuori dai dieci De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg scappa via - seconda Krista Parmakoski : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli Sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli Sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : si preannuncia una lotta a tre per il successo tra Katharina Althaus - Maren Lundby e Sara Takanashi. Azzurre per la top-10 : Dopo uno stop di più di tre settimane ricomincia la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2018-2019, che si appresta ad affrontare la trasferta asiatica con un doppio appuntamento in Giappone, prima a Sapporo (dall’11 al 13) ed in seguito a Zao (dal 17 al 20). Il circuito maggiore femminile entrerà definitivamente nel vivo nelle prossime settimane, con sei tappe di Coppa del Mondo nell’arco di 37 giorni prima ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : rischio valanghe a St. Anton - cancellata la tappa del fine settimana : Troppa neve e rischio valanghe a St. Anton, cancellata la tappa di Coppa del mondo femminile del fine settimana Le intense nevicate cadute negli ultimi giorni a St. Anton hanno costretto gli organizzatori delle gare austriache di Coppa del mondo (una discesa sabato 12 e un supergigante domenica 13 gennaio) sulla pista Karl Schranz a rinunciare agli appuntamenti in programma. Le proccupazioni erano dovute soprattutto alla parte alta ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : cancellate gare a St. Anton. Lindsey Vonn rimanda il rientro : Le abbondanti nevicate che stanno colpendo in questi giorni l’Austria hanno portato la FIS e gli organizzatori a cancellare le gare in programma questo fine settimana a St. Anton. Impossibile sistemare il tracciato in tempo per la discesa di sabato ed il supergigante di domenica e per questo motivo si è deciso di annullare l’intero programma. La Coppa del Mondo tornava a St. Anton dopo l’ultima volta datata 2013. Non è la prima ...