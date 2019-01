Scherma | Coppa del Mondo 2019 | riparte il fioretto! Tutti gli azzurri convocati per le

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : la spada femminile riparte da L’Avana. Fiamingo ancora fuori dalla prova a squadre : La stagione della spada femminile riparte da Cuba e precisamente da L’Avana, sede della seconda prova di Coppa del Mondo. Si riparte dopo la lunga pausa invernale e dopo quell’esordio di Tallinn che aveva visto il meraviglioso podio di Alberta Santuccio dopo oltre un anno e mezzo. La siciliana cerca così conferme nella gara cubana, dove invece vuole tornare subito ad essere grande protagonista Mara Navarria. La Campionessa del Mondo ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2019 : Elisa Di Francisca e Martina Batini sapranno ripetersi dopo il grande ritorno ad Algeri? : Torna la Coppa del Mondo di fioretto femminile, che questo fine settimana farà tappa a Katowice (Polonia) per il secondo appuntamento della stagione. Nell’opening di Algeri, l’Italia ha festeggiato la vittoria di Elisa Di Francisca e il terzo posto di Martina Batini, oltre al podio nella gara a squadre. Anche per questa tappa ci si aspetta molto dalle azzurre e ci sono concrete chance di vedere ancora un’italiana sul gradino più alto del ...

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : i fiorettisti azzurri vogliono confermarsi nuovamente sul podio : Da venerdì 11 a domenica 13 gennaio a Parigi (Francia) si svolgerà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Nell’opening di Berna, l’Italia ha conquistato due secondi posti, con Andrea Cassarà nell’individuale e poi nella gara a squadre. In questo appuntamento l’obiettivo della squadra azzurra sarà quello di confermarsi nuovamente sul podio in entrambe le gare. Nell’individuale saranno tre gli azzurri in grado di ...

Frascati Scherma : Rossini prima e Pappone terza in Coppa del Mondo Under 20 : Roma – E’ un inizio d’anno scintillante per il Frascati Scherma. Le feste e i cenoni di famiglia non hanno distratto gli atleti che si sono ritrovati in pedana già nel week-end dell’Epifania. E’ il caso di diversi ragazzi della categoria Under 20 che avevano in programma un importante appuntamento di Coppa del Mondo. A Udine c’erano di scena i fiorettisti e il Frascati Scherma ha potuto applaudire una prestazione praticamente perfetta di ...

Scherma - il calendario delle gare del fine settimana di Coppa del Mondo (11-13 gennaio) : programma - orari e tv : Questo fine settimana ripartirà la Coppa del Mondo di Scherma, con ben quattro differenti tappe che si svolgeranno tra venerdì 11 e domenica 13 gennaio. A Katowice (Polonia) si gareggerà nel fioretto femminile, a Parigi (Francia) nel fioretto maschile, a L’Avana (Cuba) nella spada femminile ed infine ad Heidenheim (Germania) nella spada maschile. Un weekend quindi ricchissimo di gare in cui ci aspettiamo di vedere anche gli azzurri grandi ...

Scherma - Coppa del Mondo Under 20 : Beatrice Cagnin trionfa nella spada a Udine : Al Pala Bernes di Udine si è conclusa la tappa della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile e l’Italia fa festa. Beatrice Cagnin ha trionfato sconfiggendo la russa Aizanat Murtazaeva in una finale molto tirata (15-13) e ha così conquistato il suo primo successo nel circuito internazionale di categoria. La spadista veneta, in forza all’Aeronautica Militare, ha dettato legge in questa prima gara che ha tenuto a battesimo il nuovo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : il grande ritorno di Elisa Di Francisca e il primo podio di Federico Vismara : Tornare dopo due anni e vincere è una cosa che solo le grandi campionesse sanno fare. Elisa Di Francisca è una di loro, ma probabilmente neanche la jesina si sarebbe mai aspettata di salire sul gradino più alto del podio nella prova di Coppa del Mondo ad Algeri. La marchigiana mancava sulle pedane internazionali dalla finale olimpica di Rio 2016 e da quel momento c’è stata una lunga pausa, anche per la nascita del primo figlio Ettore. Alla ...

Scherma - Coppa del Mondo : Italia sul podio con spadisti e fiorettisti : Ad Algeri, invece, l'Italia conquista il terzo posto nella gara a squadre che ha concluso la tappa nordafricana del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il giorno dopo la gara ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : spadisti secondi a Berna - fiorettiste terze ad Algeri : Arrivano altre due podi per l’Italia nel weekend di Coppa del Mondo di Scherma. La squadra di spada maschile è seconda a Berna, mentre quella di fioretto femminile chiude al terzo posto ad Algeri. Il quartetto composto da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Paolo Pizzo e Federico Vismara (terzo nell’individuale di ieri) è stato sconfitto in finale dalla Russia con il punteggio di 31-27. In precedenza gli azzurri avevano superato ...

Scherma - Coppa del Mondo : Di Francisca vittoriosa nella tappa di Algeri : Scherma, Coppa del Mondo: la neo mamma Elisa Di Francisca al rientro ha vinto la tappa di Algeri Rientro con vittoria, dopo la maternità per Elisa Di Francisca. La jesina, che mancava dalle scene internazionali dai Giochi Olimpici di Rio 2016, al suo rientro in pedana, vince la tappa d’esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile svoltasi ad Algeri. Podio al rientro internazionale anche l’altra neo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : primo podio in carriera per Federico Vismara! L’azzurro è terzo a Berna : Sulle pedane di Berna Federico Vismara conquista il primo podio della carriera nella Coppa del Mondo di Scherma. Nella prima tappa stagionale del circuito di spada maschile, il 21enne emiliano chiude al terzo posto dopo essere stato superato in semifinale dal giapponese Kazuyasu Minobe per 15-11. Il nipponico ha conquistato poi il successo del torneo, battendo in finale l’olandese Bas Verwijlen (priorità sul 9-9). Un torneo da grande ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Elisa Di Francisca eccezionale! Trionfa ad Algeri al rientro in pedana - sul podio anche Martina Batini : Un rientro in pedana eccezionale per Elisa Di Francisca, che dopo due anni di stop per la maternità, torna subito al successo, imponendosi sulle pedane di Algeri nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile. La 35enne jesina aveva gareggiato per l’ultima volta in ambito internazionale alle Olimpiadi di Rio 2016, quando conquistò la medaglia d’argento. Una giornata davvero speciale per i colori azzurri, perché anche ...

Scherma – Spada maschile : scatta la Coppa del Mondo a Berna - dodici gli azzurri in pedana : Si comincia nella giornata di oggi con la fase a gironi in cui saranno impegnati tutti gli azzurri tranne Santarelli e Fichera, già al main draw scatta dalle pedane svizzere di Berna il circuito di Coppa del Mondo di Spada maschile. Nel fine settimana infatti gli spadisti saranno impegnati nel primo appuntamento che inaugura la nuova stagione. Per l’Italia saranno in pedana il campione del Mondo 2017 Paolo Pizzo, Enrico Garozzo, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : esordio stagionale per spadisti e fiorettiste - tornano in pedana Elisa Di Francisca e Martina Batini : Doppio appuntamento questo fine settimana per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. A Berna ci sarà l’esordio stagionale degli spadisti, mentre ad Algeri quello delle fiorettiste. In pedana ci saranno dei ritorni importanti per l’Italia, che punterà a partire subito al meglio. Andiamo quindi a scoprire le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto femminile in cui torneranno in pedana in ambito internazionale Elisa Di ...