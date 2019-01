Sara Affi Fella ancora nella bufera | l' ex fidanzato | ' Se parlo io | scoppia la guerra'

Sara Affi Fella - parlano Vittorio Parigini e Nicola Panico/'L'indifferenza è l'arma migliore' - Uomini e Donne - : Dopo l'intervista di Sara Affi Fella al settimanale Chi sullo scandalo scoppiato a Uomini e Donne, parlano gli ex Vittorio Parigini e Nicola Panico.

Sara Affi Fella - Nicola Panico rompe il silenzio : “Se parlo io…” : Nicola Panico tuona contro Sara Affi Fella dopo l’intervista a Chi Dopo la lunga intervista che Sara Affi Fella ha rilasciato al settimanale Chi è arrivata la replica di Nicola Panico, che si è sfogato contro l’ex tronista attraverso Instagram. Il ragazzo qualche minuto fa ha infatti affermato che crede che l’indifferenza sia l’arma migliore in questo tipo di situazioni. L’ex fidanzato di Temptation Island ha ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella sull'affaire Panico : 'Chiedo scusa - soffro di anoressia' : L'affaire 'Nicola Panico', che ha visto l'ex-tronista di 'Uomini e Donne', Sara Affi Fella, fingersi single durante il trono mentre continuava a frequentare il suo storico fidanzato Nicola, continua a riempire le pagine dei principali quotidiani e siti d'informazione. Nel corso delle ultime ore sono emerse delle nuove indiscrezioni sul conto di Sara, la quale ha deciso di aprirsi per la prima volta ai microfoni di 'Chi' magazine, per rivolgere ...

U&D - Sara Affi Fella confessa : “Durante il trono avevo un melanoma maligno” : Sono passati mesi dallo scandalo che ha coinvolto la redazione di Uomini e Donne, causato da Sara Affi Fella, la tronista che ha tradito Maria De Filippi e che oggi racconta di aver scoperto un melanoma durante il trono. La giovane, ex concorrente di Temptation Island, era stata scelta per salire sul trono dopo la fine della storia d’amore con Nicola Panico. Dopo la scelta l’amara scoperta: Sara era ancora legata al suo ex durante la ...

Uomini e Donne - Parigini insospettisce : le sue parole dopo l’intervista di Sara Affi Fella : Uomini e Donne, Vittorio Parigini insospettisce i fan: il messaggio sembra essere rivolto a Sara Affi Fella I fan di Uomini e Donne, soprattutto quelli più attivi sul web, nelle ultime ore non hanno perso d’occhio nemmeno per un attimo i profili Instagram degli ex fidanzati di Sara Affi Fella. Da quando l’ex tronista ha […] L'articolo Uomini e Donne, Parigini insospettisce: le sue parole dopo l’intervista di Sara Affi ...

Sara Affi Fella torna su Instagram : “Devo fare un altro intervento. Tifate per me” : La ex tronista ha annunciato l'operazione nel primo post del suo nuovo profilo Instagram, aperto dopo la chiusura del...

Sara Affi Fella torna sui social e viene avvistata in auto con l'ex Nicola : Il Sara Affi Fella gate continua a far discutere a distanza di mesi. L’ex influencer ed ex tronista è tornata sui social dopo aver rilasciato un’intervista su Chi in cui ha chiesto perdono a Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, specificando di aver passato mesi molto duri e di essere diventata persino anoressica. Le sorprese, però, non sembrano essere finite, visto che il portale Isa e Chia ha svelato che alcune “talpe” avrebbero visto la Affi ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella torna su Instagram. Primo post - nuovo dramma : 'Sto male - mi devo operare' : Dopo la prima intervista a Chi, Sara Affi Fella torna anche su Instagram dove si era cancellata allo scoppiare dello scandalo di Uomini e donne . L'ex tronista, che ha chiesto scusa a Maria De Filippi ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella torna su Instagram. Primo post - nuovo dramma : "Sto male - mi devo operare" : Dopo la prima intervista a Chi, Sara Affi Fella torna anche su Instagram dove si era cancellata allo scoppiare dello scandalo di Uomini e donne. L'ex tronista, che ha chiesto scusa a Maria De Filippi per il fidanzamento tenuto nascosto e che le è costata la carriera televisiva, si è rivolta ora ai s

Sara Affi Fella è tornata su Instagram con un nuovo profilo : "Dovrò fare un altro intervento. Tifate per me" : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e Donne che ha recentemente rilasciato un'intervista al settimanale Chi cinque mesi dopo lo "scandalo" che l'ha travolta, è ritornata anche sui social network, con un profilo nuovo di zecca su Instagram, postando un lungo messaggio.La 22enne proveniente da Isernia ha ribadito le proprie scuse, chiedendo nuovamente a tutti una seconda chance per ricominciare a vivere serenamente e annunciando anche ...