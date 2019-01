Sanremo | Baglioni sotto attacco dei fan di Salvini ' Pensi a cantare' Pd ' Basta toni

De Santis boccia il Baglioni pro-migranti : è il suo ultimo Sanremo : ... 'Noi siamo preoccupati dal fatto che ci siano viaggi per mare che sono irregolari, ci auguravamo che in un mondo perfetto qualsiasi movimento non cadesse in mano a illegalità e sfruttamento. La ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni nei guai seri : le parole di fuoco del direttore di Rai1 : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti ("Una farsa") non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo il quotidiano La Stampa, la De Santis avrebbe deciso di non riconfermare Baglioni per i prossimi Festival di Sanremo: "Mai più all'Ariston se ci sono io"

Baglioni si schiera coi migranti - e a Sanremo scoppia la prima polemica : Affondo del direttore artistico alla presentazione del Festival: «A 30 anni da Berlino stiamo ricostruendo i muri»

Sanremo 2019 - Baglioni critica il governo sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini replica : «Canta che ti passa» : Matteo Salvini “Non si può pensare di risolvere la situazione migranti evitando lo sbarco di 40 o 50 persone, siamo un po’ alla farsa“. Un Claudio Baglioni inaspettatamente politico ha scosso la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore, che sinora aveva sempre evitato di esporsi su tematiche divisive, ha risposto ad una domanda sul tema migranti, riservando critiche ai politici e ...