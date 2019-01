Sanremo 2019 | l’AD Rai Salini frena la De Santis | «Lavoriamo con Baglioni per un Festival

Due donne al fianco di Rocco Papaleo per il Dopofestival di Sanremo 2019 : Saranno Miriam Leone e Micaela Ramazzotti le due attrici Italian tal fianco di Rocco Papaleo per la conduzione del Dopofestival di Sanremo 2019? Confermato anche quest'anno il consueto appuntamento con lo show che segue le dirette del Festival di Sanremo, già nel corso della prima finale di Sanremo Giovani è stata ufficializzata la presenza dell'attore comico Rocco Papaleo alla conduzione. Papaleo, ospite al Teatro del Casinò di Sanremo, aveva ...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. La direttrice di Ra1 : “È stato un comizio”. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo” : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Beppe Vessicchio e Festival di Sanremo 2019 : nessuno lo ha voluto. Ed è rivolta sui social : Un'ombra di amarezza si stende sul Festival di Sanremo 2019 con l'annuncio di Beppe Vessicchio . Il maestro in un'intervista a Il Resto Del Carlino ha rivelato: 'nessuno mi ha chiamato' e sui social ...

Claudio Bisio parla di Sanremo 2019 : “C’è adrenalina e paura” : Sanremo 2019: Claudio Bisio parla della sua conduzione con Claudio Baglioni E’ stato intervistato da Davide Maggio a meno di un mese dal suo debutto come co-conduttore sul palco del teatro Ariston di Sanremo Claudio Bisio che, com’è ormai noto, dal 5 al 9 febbraio affiancherà Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. Nell’intervista rilasciata a DM Claudio Bisio ha parlato di adrenalina e paura per il Festival di Sanremo, essendo ...

Sanremo 2019 - chi affiancherà Rocco Papaleo al DopoFestival : Il settimanale Spy , nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio, anticipa il nome delle due conduttrici che affiancheranno Rocco Papaleo nella conduzione del "DopoFestival": in pole position due ...

Festival di Sanremo 2019 - Miriam Leone e la Ramazzotti al DopoFestival. Ligabue e Ramazzotti super ospiti : Micaela Ramazzotti e Miriam Leone a un passo dalla conduzione del DopoFestival . Sembra proprio che saranno l'attrice e l'ex Miss Italia 2008 ad affiancare Rocco Papaleo alla guida della trasmissione ...

Sanremo 2019 - il super ospite deve essere straniero : Madonna, Elton John, Ray Charles, Phil Collins, Cyndi Lauper, Annie Lennox, Rod Stewart, Diana Ross, Take That, Jamiroquai, Duran Duran, Sting, Bruce Springsteen, Blur, Cher, Tina Turner, East 17, Celine Dion, Simply Red, Bon Jovi, The Cranberries, Alanis Morissette, Michael Bolton, Spice Girls, Lionel Ritchie, David Bowie, Bee Gees, Fugees, All Saints, Backstreet Boys, Ricky Martin, Aqua, Skunk Anansie, Five, R.E.M., Lenny Kravitz, Mariah ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni nei guai seri : le parole di fuoco del direttore di Rai1 : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti ("Una farsa") non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo il quotidiano La Stampa, la De Santis avrebbe deciso di non riconfermare Baglioni per i prossimi Festival di Sanremo: "Mai più all'Ariston se ci sono io"

Negrita annunciano una raccolta con inediti per Sanremo 2019 con I ragazzi stanno bene : I Negrita annunciano una raccolta con inediti in vista della loro partecipazione al prossimo Festival di Sanremo con il brano I ragazzi stanno bene. Pau e i suoi hanno così deciso di battere la strada del 2003, pubblicando un nuovo best che conterrà 33 brani in totale con 3 inediti, di cui uno sarà proprio I ragazzi stanno bene in gara al prossimo Festival di Sanremo 2019 e con la conduzione di Claudio Baglioni. Ci siamo! Che il #viaggio ...

Suzuki è l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo 2019 : – Per il sesto anno consecutivo Suzuki è l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo; – Le star dell’edizione 2019 della kermesse sanremese saranno le auto della Gamma Suzuki Hybrid di Hamamatsu: IGNIS, SWIFT e BALENO; – Questi stessi modelli saranno anche protagonisti di due weekend di porte aperte presso i Concessionari Suzuki, dapprima il 26 e il 27 gennaio e quindi il 9 e 10 febbraio. Dal 2014 Suzuki è l’Auto Ufficiale del ...

Laura Pausini non sarà ospite al Festival di Sanremo 2019 con Biagio Antonacci : “Non sono in Italia” : Laura Pausini non sarà ospite al Festival di Sanremo 2019. A smentire le voci è l'artista di Solarolo che, intervenuta sui social, dichiara di non essere in Italia durante la settimana della manifestazioni. Gli rumors delle ultime settimane parlavano di una sua possibile partecipazione al Festival in duetto con Biagio Antonacci, con il quale ha rilasciato il singolo Il coraggio di andare contenuto nel secondo capitolo di Fatti sentire ...

Sanremo 2019 anticipazioni : Checco Zalone dice no a Baglioni : Festival di Sanremo 2019: Checco Zalone non sarà tra gli ospiti di Claudio Baglioni Si è svolta ieri la conferenza stampa ufficiale di presentazione del 69° Festival della canzone italiana di Sanremo, nella quale è stato fatto il nome di Checco Zalone come probabile ospite. Oggi però, dopo meno di 24 ore, come scrive Davide Maggio, sarebbe arrivato il NO dell’attore. Per la kermesse canora che per il secondo anno porta la prestigiosa firma ...

Checco Zalone a Sanremo 2019 tra gli ospiti del Baglioni bis? Parla il comico : “L’Ariston è un palco difficilissimo” : Non è la prima volta che circola il suo nome nella rosa di potenziali ospiti comici del Festival, ma anche stavolta sembra che non ci sia nulla da fare: a smentire l'ipotesi di Checco Zalone ospite a Sanremo 2019 ci pensa Zalone stesso. Dopo la conferenza stampa in cui il direttore artistico Claudio Baglioni ha annunciato alcuni ospiti, perlopiù musicali, della prossima edizione in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai1, Zalone è intervenuto con ...