Salvini furioso con Conte | «Ora basta scherzi»  Ma sui migranti il premier rivendica

Migranti a Malta - Salvini furioso. Vertice notturno con Conte e Di Maio : Alle otto di sera, quando ormai Matteo Salvini ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta a Varsavia, non è ancora dato sapere dove si svolgerà il Vertice per il chiarimento preteso dal leader leghista ...

Sea Watch - Salvini furioso : “Non cambio idea”. Stanotte vertice con Conte e Di Maio : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , si dice "molto arrabbiato" per la decisione di Giuseppe Conte di accogliere i migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye sbarcati a Malta, ma assicura che il governo non cadrà. Stanotte è previsto un vertice tra Salvini , Conte e Luigi Di Maio per trovare un accordo e allentare la tensione nel governo.Continua a leggere

Migranti a Malta - Salvini furioso. Vertice notturno con Conte e Di Maio : Alle otto di sera, quando ormai Matteo Salvini ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta a Varsavia, non è ancora dato sapere dove si svolgerà il Vertice per il chiarimento preteso dal leader leghista ...

Migranti a Malta - Salvini furioso. Il vertice con Conte rischia di saltare : Alle otto di sera, quando ormai Matteo Salvini ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta a Varsavia, non è ancora dato sapere dove si svolgerà il vertice per il chiarimento preteso dal leader leghista ...

Migranti - Salvini furioso. Il vertice con Conte rischia di saltare : Alle otto di sera, quando ormai Matteo Salvini ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta a Varsavia, non è ancora dato sapere dove si svolgerà il vertice per il chiarimento preteso dal leader leghista ...

Feltri furioso con Salvini : 'Sono inca**ato nero - anche lui fa come il M5S' : Vittorio Feltri non è mai stato tenero nei confronti del Movimento Cinque Stelle. Il suo giudizio nei confronti dei grillini è sempre stato piuttosto tranciante, in senso negativo. Adesso, però, il direttore di Libero se la prende anche con Matteo Salvini. Evidentemente nel ministro dell'Interno riponeva una certa fiducia, tradita però dal più che probabile taglio dei finanziamenti all'editoria. Un'eventualità su cui Feltri si è espresso in ...