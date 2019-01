Salvini ed il razzismo : “il Napoli? Se si ferma sbaglia” : Matteo Salvini ha parlato ancora una volta del tanto discusso discorso legato al razzismo negli stadi, in relazione al Napoli di Ancelotti “Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella, rispondendo ad una domanda sulla ...

Razzismo negli stadi - Giorgetti sconfessa Salvini : 'Sì alla sospensione delle partite' : "Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport", ...

Caos razzismo - Giorgetti smentisce Salvini : “giusto sospendere le gare come da protocollo” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, ha detto la sua sul caso razzismo, divergendo dal pensiero di Salvini “Per i cosiddetti ululati all’interno delle competizioni sportive è giusto che facciano il loro corso le regole sportive, la giustizia sportiva. Ci sono protocolli Uefa e Fifa su queste vicende e giustamente la Figc si impegna a tradurli“. Così il sottosegretario ...

Caos razzismo - Salvini ribatte : “chiudere le curve sarebbe una sconfitta” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato del caso di razzismo negli stadi, rispondendo al Napoli calcio “Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio”. Lo ribadisce su twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’indomani del vertice su razzismo e violenza nel calcio. “Per questo -aggiunge- dedicherò tutto me ...

Tajani : «Salvini non deve dare alibi agli ultras - sul razzismo ha ragione Ancelotti» : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, è intervenuto alla trasmissione Maracanà di Rmc Sport. Tajani, juventino, ha parlato di calcio, dei recenti episodi – soprattutto quelli di San Siro – e ha commentato le parole di ieri del ministro dell’Intero Matteo Salvini. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb. «Quel che è successo a Milano poteva essere evitato. ...

Razzismo - il Napoli non segue Salvini : stop alle partite in caso di cori : Il Napoli calcio non intende seguire Matteo Salvini. La società azzurra conferma la linea della fermezza, confermando l’intenzione di prendere iniziative in campo, anche clamorose, se si ripetessero cori razzisti durante le partite. A riferirlo è l’agenzia l’Adnkronos che cita fonti del club partenopei, dopo il tavolo sulla sicurezza di ieri e le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’intenzione di non fermare ...

Napoli - risposta a Salvini : sarà stop per nuovi episodi di razzismo : Il Napoli risponde alle dichiarazioni di Matteo Salvini, che nel vertice svoltosi ieri a Roma si è detto contrario allo stop alle partite di campionato in caso di cori razzisti a gara in corso. ...

Salvini sposa la legge degli ultrà : «Niente partite sospese per razzismo - né divieto di trasferte» : I cori discriminatori da oggi sono protetti Il calcio italiano e gli ultrà hanno trovato un ottimo paravento. Matteo Salvini ha posto l’Italia del calcio fuori dell’Europa, come peraltro avevano già fatto Gravina (presidente Figc) e Nicchi (arbitri) con le loro dichiarazioni. Non ci saranno partite sospese per buu razzisti né tantomeno per cori discriminatori. Alla domanda precisa: “e se dovesse ripetersi quel che è successo a Milano ...

Razzismo nel calcio - Gravina pronto all’incontro con Salvini : “l’arbitro non può decidere di sospendere le gare” : Figc, Gabriele Gravina sostiene che non si possa addossare all’arbitro la responsabilità della decisione sull’eventuale interruzione delle gare di campionato “Possibilità per gli arbitri di sospendere le gare in caso di cori razzisti? L’arbitro non ha nessuna discrezione, esiste un provvedimento chiaro: l’arbitro non è in grado di poter valutare i rischi collegati a una sospensione di una gara come impatto sul ...

Koulibaly - Boateng : «Il razzismo in Italia è peggiorato - Salvini sbaglia a dire che la partita doveva continuare» : Il 3 gennaio del 2013 nello stadio Speroni di Busto Arsizio calciò il pallone con rabbia verso lo spicchio di tifosi che gli avevano riservato buu e versi della scimmia. Quasi sei anni dopo il ...

Salvini : Mazzoleni non ha sbagliato e non c'è stato razzismo - : Provocatorio intervento del ministro degli Interni, Matteo Salvini, durante Tiki-Taka, il talk show sportivo di Italia1. Il vice-premier, noto tifoso milanista, è intervenuto sui fatti tragici di ...

Napoli - de Magistris contro Salvini : "Paese che vive di razzismo di Stato" : Infuria la polemica dopo Inter-Napoli e arriva anche a livello politico con un tweet molto pungente del sindaco della città partenopea, Luigi de Magistris, nei confronti del Ministro dell'Interno, ...

Ululati contro Koulibaly - de Magistris durissimo contro Salvini : “razzismo di stato” : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha duramente attaccato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo il caso Koulibaly “Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede nel Governo un ministro dell’Interno che dovrebbe garantire la sicurezza negli stadi ma che cantava qualche anno fa cori razzisti contro i napoletani?“. A chiederlo, in un tweet, ...

Salvini : ok Papa - ma razzismo di sinistra : Il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini risponde così alle parole di Papa Francesco su politica e migranti. E' un razzismo di sinistra,incalza Salvini, "che ha sfruttato un continente come l'...