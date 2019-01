Salute | il cardiologo | “Screening a tappeto contro le morti improvvise”

meteoweb.eu

Salute: il cardiologo, con grande freddo più rischi per cuore

(Di giovedì 10 gennaio 2019) “Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari senza patologie conclamate. Queste tragedie devono fare accendere con forte potenza i riflettori dell’opinione pubblica e dei gestori della sanità sulla necessita’ di una prevenzione cardiovascolare efficace, precoce e senza sconti, che deve prevedere screening cardiologici a”. Lo afferma Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il tuo cuore e direttore della Cardiologia dell’Ospedale Garibaldi di Catania, in relazione alla morte improvvisa nel pavese di un uomo di 56 anni dopo una partita di calcetto.“La distribuzione socioeconomica dei fattori di rischio cardiovascolare riconoscibili, e quindi modificabili e contrastabili attraverso periodici e accuratilli medici, quali ad esempio l’ipertensione arteriosa e ...