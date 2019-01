Roma | Monchi | “Lo stadio fondamentale per accorciare il gap con le big”

Roma - Monchi : “Il nuovo stadio fondamentale per accorciare il gap con le big” : "La Juventus fattura il doppio di noi, per colmare il gap il progetto dello stadio è fondamentale", ha spiegato il ds giallorosso alla Gazzetta dello Sport. L'articolo Roma, Monchi: “Il nuovo stadio fondamentale per accorciare il gap con le big” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Monchi : "La Roma - un modello. DiFra resta - Zaniolo incedibile. Credo in Schick" : Monchi, direttore sportivo della Roma, in visita alla redazione della Gazzetta. BOZZANII Accolto a Roma come un re, con il favore incondizionato dei tifosi, Ramón Rodríguez Verdejo, noto semplicemente ...

Roma - il colpo di gennaio sta al centro : Monchi chiama Herrera e Thiago Mendes : 'Inevitabile fare qualcosa durante il mercato di gennaio'. Di Francesco fu chiaro già il 21 dicembre, prima di volare a Torino per la sfida contro la Juventus allo Stadium. Più o meno confermò la sua ...

Roma - Di Francesco-Monchi incontro con patto low cost : L'appuntamento per la ripresa degli allenamenti - dopo 8 giorni di stop - è fissato per il primo pomeriggio, 14.45,. In mattinata, però, Monchi - rientrato dalla Spagna - farà il punto della ...

Roma - Monchi al lavoro sul mercato : le richieste di Di Francesco : Roma Monchi – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. leggi anche —> Juventus, ecco tutte le caratteristiche tecniche di Ramsey Una […] L'articolo Roma, Monchi al lavoro sul mercato: le richieste di Di Francesco proviene ...

Roma - a Di Francesco piace Bennacer. Monchi pensa a Donsah : Non solo relax per Monchi che a Cadice sta trascorrendo le sue vacanze invernali tra un contatto e l'altro con procuratori e presidenti per mettere in piedi il mercato della Roma . Il direttore ...

Roma - Mancini nella lista di Monchi : il piano del direttore sportivo : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini nella lista di Monchi: il piano del direttore sportivo proviene da ...

La Roma si inserisce per Mancini : tra il piano di Monchi e l'idea dell'Inter : Il dirigente spagnolo sta studiando diverse piste per il sostituto: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'obiettivo numero uno di Monchi è Gianluca Mancini , 22enne difensore dell' ...

Calciomercato Roma - Monchi blocca Mancini per l’estate : Calciomercato Roma Mancini – Il mercato invernale ha aperto da poco meno di 24 ore e già si pensa a quello estivo. E’ il caso di Monchi e della Roma che oltre a puntellare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, Berg e De Paul al momento sono i nomi più gettonati, sta tessendo […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi blocca Mancini per l’estate proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Roma - Monchi insegue Mancini : servono 25 milioni per bloccarlo per l'estate : Diciamo la verità, il presente nel mercato praticamente non esiste. Sarà per questo che il d.s. Monchi lavora in questi giorni già per l'estate, oltre che per, eventuali, riparazioni invernali. Ed ...

Calciomercato Roma - De Paul seguito con attenzione : Monchi che potrebbe inserire una contropartita : Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul , esterno dell'Udinese che tanto bene sta ...