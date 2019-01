Roma | la madre di Paola Taverna deve lasciare la casa popolare

Paola Taverna - il tribunale di Roma 'sfratta' la madre. La senatrice : "Mi fa schifo accanimento contro una 82enne" : La sesta sezione del tribunale Civile di Roma ha respinto il ricorso di Graziella Bartolucci - l'anziana madre della vice presidente del Senato Paola Taverna, del Movimento 5 Stelle - contro l'Ater di Roma ed il Campidoglio che avevano dichiarato decaduto il suo diritto a risiedere nella casa popolare che le era stata assegnata nel 1994 in zona Quarticciolo. La sentenza condanna la donna anche al pagamento delle spese legali. La verifica ...

Roma - madre si getta nel fiume : ore disperate alla ricerca di due neonate di sei mesi : A dare l'allarme stamattina presto, una giornata prenatalizia molto fredda, è stato un passante che l'ha vista lanciarsi nel Tevere all'altezza di ponte Testaccio. Tragedia oggi a Roma: P. O., una mamma di 38 anni, è uscita di casa con le sue figlie, Sara e Benedetta, due gemelline di sei mesi, e si è uccisa. E' stata trovata morta nel fiume. Ma oltre il dramma personale probabilmente innescato da una depressione post partum, non c'è traccia ...

Roma - madre muore lanciandosi nel Tevere - si teme per le due figliolette : Una mamma di 38 anni si è lanciata nel fiume Tevere a Roma all'alba di questa mattina, non c'è ancora la certezza ma si pensa che abbia portato con sé le due figlie gemelle di soli 5 mesi. Il corpo della donna è stato ritrovato dai vigili del fuoco, ma delle bambine non c'è alcuna traccia. Sembra che la donna abbia voluto suicidarsi perché soffriva di depressione post partum. Ora i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare le due gemelline, ...

Roma - ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave. La madre : «Inseguiva un gatto» : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina, alle 8, da almeno 12 metri di altezza, da un balcone di un...

Roma : picchiano ragazza e aggrediscono madre corsa in aiuto - un arresto : Roma – Momenti di terrore, la tarda serata di ieri, per una ragazza Romana ventenne, residente nella zona commerciale della Romanina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a pochi metri dalla propria abitazione, e’ stata affrontata da due individui, a piedi, che, dopo averle spruzzato dello spray urticante al volto, hanno iniziato a molestarla pesantemente mettendole le mani addosso. Le ...

Arbitro picchiato a Roma - la madre : "Ogni partita una guerra" : "Era solo questione di tempo perché accadesse. Ogni domenica è l'inferno . Mio figlio lo sapeva e lo sa: arbitrare su quei campi è come andare in guerra". La signora Fiammetta è la madre di Riccardo ...

Roma - rapinatori legano madre e figlia in gioielleria e fuggono con il bottino : Rapina choc in una gioielleria all'Eur. E' accaduto in viale Europa, in pieno pomeriggio, attorno alle 16.30, quando il quartiere è in piena attività. All'interno del...