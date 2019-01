Roma | la chiesa piena per ricordare Nereo | il clochard che amava i libri

Sgarbi a Rita Dalla Chiesa : "Magari Roma fosse come Beirut" : "Magari Roma fosse come Beirut". Vittorio Sgarbi commenta via social le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa che in un'intervista al 'Giornale' ha parlato delle condizioni di Roma, tra buche e rifiuti, ...

Rita Dalla Chiesa dura su Virginia Raggi : “Roma sembra Beirut - i Romani sono incaz**ti!” : Rita Dalla Chiesa manifesta tutta la sua rabbia per le condizioni in cui versa la città di Roma, si sfoga contro il sindaco Virginia Raggi sono parole dure quelle che Rita Dalla Chiesa ha usato a Natale per attaccare Virginia Raggi mostrandole in che condizioni è ridotta Roma e ancor più severe le dichiarazioni rilasciate a Il Giornale. Il 24 dicembre scorso ha postato una serie di scatti raccapriccianti di cassonetti strabordanti di spazzatura ...

Rita Dalla Chiesa scatenata contro Virginia Raggi : "Buon Natale" - le foto di Roma invasa dai rifiuti : "Buon Natale al sindaco di Roma dagli abitanti di Vigna Clara. Solidarietà ai lavoratori dell’Ama". Così su Facebook Rita Dalla Chiesa, condividendo alcuni scatti dei cassonetti che traboccano di rifiuti. Insomma, Virginia Raggi giustamente messa nel mirino anche il 25 dicembre. In molti hanno comen

Roma : da 21 dicembre a 6 gennaio riapre chiesa San Giuseppe Falegnami : Roma – riapre a Roma dal 21 dicembre al 6 gennaio (ad eccezione del 28 dicembre) la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, interessata dal crollo del tetto lo scorso 30 agosto. Domani (21 dicembre) alle ore 12.30, il cardinale vicario Angelo De Donatis sara’ nella chiesa a ridosso dei Fori Imperiali; porgera’ gli auguri di Natale a coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per rendere possibile la riapertura della chiesa e ...

Romania - inaugurata la chiesa ortodossa più grande al mondo : A Bucarest è stata in questi giorni inaugurata la ' chiesa ortodossa più grande del mondo '. Il nuovo edificio, inteso a 'rendere omaggio agli eroi nazionali', presenta infatti un'altezza di 120 metri e la sua consacrazione ha rappresentato il culmine delle celebrazioni per il ...

Tribunale Ue : Roma esiga Ici da Chiesa : 10.39 Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, annullando una decisione della Commissione (2012) e una sentenza del Tribunale Ue (2016). I due organismi avevano sancito allora "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative", ma ora il Tribunale ha deciso che quelle difficoltà sono "esclusivamente imputabili" all'Italia, che avrebbe dovuto cercare ...

Paulo Sousa : 'Vorrei allenare la Roma. Chiesa come Ronaldo - Bernardeschi...' : Paulo Sousa , ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del momento che sta vivendo la Serie A e del suo futuro: come è stato tornare a Firenze per vedere Fiorentina-Roma al Franchi? Non mi aspettavo l'emozione che ho vissuto, dico la verità. ...