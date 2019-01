Roberto Burioni a Sky Tg24 | Mi piacerebbe incontrare Beppe Grillo

Beppe Grillo (con Renzi) - svolta sui vaccini : firma il «Patto per la scienza» promosso da Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica». L’appello lanciato con l’immunologo Guido Silvestri

Vaccini - la svolta : Beppe Grillo firma il «Patto per la scienza» promosso dal virologo Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica»

Roberto BURIONI/ Il "paradosso" del dottore ipocondriaco : "Ho paura della morte… e degli aghi" : In un'intervista al Corriere, ROBERTO BURIONI si racconta come mai prima d'ora. "Ho tanti aspetti irrazionali", spiega il virologo.

Intervista a Roberto Burioni sul tema dei vaccini : Lei dice spesso che la scienza non è democratica… In realtà è la cosa più democratica del mondo. Se ci pensiamo la conoscenza non ammette scorciatoie . Le cose o si studiano o non si sanno. ...

Roberto Burioni combatte le fake news con un nuovo strumento : ... negano i benefici dei vaccini, ecc Ora, Burioni, virologo dell'Ospedale San Raffaele di Milano, oltre alla sua pagina Facebook, aggiunge un'altra lodevole iniziativa a favore della scienza. Si ...

Roberto Burioni : "Il caso Bari è l'ennesimo esempio : chi non vaccina i figli mette in pericolo gli altri" : Roberto Burioni è sicuro: "I genitori che non vaccinano i figli mettono in pericolo quest'ultimi e i bambini degli altri". Intervistato da La Nazione, l'immunologo pesarese si esprime sul caso Bari. Nel capoluogo pugliese ci sono stati 8 casi di morbillo e il focolaio sarebbe partito da una bambina figlia di genitori no-vax. In gravi condizioni un neonato di undici mesi che, spiega Burioni, rischia di diventare sordo in seguito alle ...

Da Chiara Ferragni a Roberto Burioni - ecco chi vince gli Oscar della Rete : La medicina ha battuto la moda, poiché ad aggiudicarsi la medaglia d'argento è stata Chiara Ferragni, e la scienza di Alberto Angela, arrivato terzo. Incoronato personaggio rivelazione Gianluca Fru , ...

Roberto Burioni e le «Balle mortali» stasera a Imola - dai casi Di Bella e Stamina ai vaccini : ... professore di Microbiologia e Virologia all'università VitaSalute San Raffaele di Milano, specialista di immunologia, diventato famoso per i post sulla sua pagina Facebook a sostegno della scienza e ...