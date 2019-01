Rinnovo del Consiglio dell' Ordine degli avvocati | saltano le elezioni del 17 e 18 gennaio

Rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati : saltano le elezioni del 16 e 17 gennaio : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Credito Cooperativo - intesa sul Rinnovo del contratto di lavoro : Raggiunta l'intesa , nella tarda serata di ieri a Roma, in merito all' accordo di rinnovo del contratto Collettivo nazionale di lavoro per i circa 35mila dipendenti appartenenti al sistema del Credito ...

Lavoratori somministrati - firmato l'accordo per il Rinnovo del contratto collettivo nazionale : Sono circa 15mila i Lavoratori in Campania , 650mila in tutta Italia, coinvolti dall'accordo siglato da Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp con Assolavoro e Assosomm, le associazioni rappresentative delle ...

Ferrari - Arrivabene e il bilancio dei 4 anni a Maranello. Ricostruzione e ipotesi del mancato Rinnovo : 14 vittorie 61 podi 12 pole , questo il bottino in quattro stagioni da team principal di Maurizio Arrivabene . Jean Todt nelle sue prime quattro stagioni aveva fatto peggio con 10 vittorie e 44 podi ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara prova a far saltare tutto : la richiesta della moglie di Maurito fa infuriare l’Inter : La moglie-agente del capitano nerazzurro ha intenzione di monetizzare al massimo la volontà dell’Inter di rimuovere la clausola di risoluzione dal contratto di Icardi Il Rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in attesa del ritorno del capitano nerazzurro in Italia dopo le vacanze in Argentina per mettersi ad un tavolo per trattare. Claudio Grassi/LaPresse Si siederà ...

Vincenzo Nibali vicino alla Trek-Segafredo : giorni decisivi per il Rinnovo del contratto. Verso l’addio alla Bahrein? : Nonostante la stagione invernale ed il gelo, sono giorni caldi per Vincenzo Nibali. Lo Squalo sta vagliando tutte le ipotesi contrattuali per il biennio 2020-2021: c’è in ballo un finale di carriera da correre ancora da protagonista. Come noto, il legame tra i siciliano e la Bahrein Merida scadrà al termine del 2019. Il rinnovo appare tutt’altro che scontato. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, in pole-position vi sarebbe ...

Modric-Inter - si riapre la pista di mercato : il croato ha rifiutato la proposta di Rinnovo del Real Madrid : Luka Modric avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del Real Madrid: si riapre la possibilità di veder approdare il croato all’Inter La suggestione dei tifosi dell’Inter di veder approdare il neo Pallone d’Oro Luka Modric nel club milanese pare non del tutto irRealizzabile. Dopo la querelle di quest’estate, infatti, un nuovo dettaglio potrebbe far sognare i supporter nerazzurri. Secondo il quotidiano As, il croato ...

Real Madrid - Modric rifiuta la prima offerta per il Rinnovo del contratto : Luka Modric ha rifiutato la prima offerta di rinnovo con il Real Madrid. A riportarlo è l'emittente televisiva spagnola TeleMadrid, che rilancia anche l'interesse dell'Inter per il fuoriclasse croato. ...

Rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine Forense - Camera civile salentina : progettiamo un futuro : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Safilo e Tommy Hilfiger annunciano il Rinnovo dell'accordo di licenza eyewear : "Le collezioni eyewear a marchio Tommy Hilfiger stanno vivendo un momento di grandissimo successo, grazie anche alla straordinaria portata del brand in tutto il mondo". "Siamo molto lieti di ...

Safilo e Tommy Hilfiger annunciano il Rinnovo dell'accordo di licenza eyewear : "Le collezioni eyewear a marchio Tommy Hilfiger stanno vivendo un momento di grandissimo successo, grazie anche alla straordinaria portata del brand in tutto il mondo". "Siamo molto lieti di ...

Napoli - Rinnovo da nababbo per Koulibaly : sarà il difensore più ricco della Serie A : Koulibaly Il Napoli blinda Kalidou Koulibaly , probabilmente il miglior difensore centrale al mondo in questo momento. Il muro senegalese, corteggiato soprattutto dal Manchester United , riceverà un consistente aumento dell'ingaggio: da 3,5 milioni a 6, bonus compresi, fino al 2023. L'intesa è ...

Ibrahimovic - Rinnovo record : è il più pagato nella storia della MLS : Zlatan Ibrahimovic aveva scelto di non tornare in Serie A, preferendo restare ai Galaxy, restare in MLS. E ora il motivo è chiaro: 6 milioni di dollari l'anno. Un rinnovo record col club di Los ...

Ray Donovan 7 ci sarà : arriva il Rinnovo a pochi episodi dal finale della sesta stagione : Un colpo di scena è arrivo dagli Usa ed è pronto a travolgere anche il pubblico italiano: Ray Donovan 7 ci sarà. Questo è quello che poco fa ha annunciato Showtime confermando il rinnovo della serie con Liev Schreiber per la sua settima stagione. La rete ha ordinato nuovi episodi della serie drammatica pluripremiata agli Emmy e ai Golden Globe e ha già confermato che la produzione inizierà nella primavera del 2019 a New York. Il set della ...