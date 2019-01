Rilevato “misterioso” segnale ripetitivo di onde radio proveniente da una galassia a 1 | 5

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Un evento osservato una sola volta in precedenza. Un evento che è raro e allo stesso momento molto misterioso.che provengono dalla stessa fonte che si trova a 1,5 miliardi di anni luce con unmolto insolito. Leprovenienti dallo spazio profondo e lontanissimo – come riporta la Bbc – sono state rilevate da un telescopio in Canada.Tra le tredici veloci “esplosioni”c’era unmolto insolito,dalla stessa fonte e questo ha catturato immediatamente l’attenzione dei ricercatori. “Con più ripetitori e più fonti disponibili per lo studio, potremmo essere in grado di comprendere questi enigmi cosmici, la loro origine e cosa li genera” ragiona Ingrid Stairs, astrofisica dell’Università della British Columbia (UBC). Iltelescopio canadese nella Valle Okangan ...