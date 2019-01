Rigopiano | papà porta fiori dove è morto il figlio | multa da 4550 euro

tg24.sky

(Di giovedì 10 gennaio 2019)ildaAlessio Feniello, padre di Stefano, una delle vittime della tragedia, avrebbe violato i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area in cui la valanga travolse l'hotel il 18 gennaio 2017. "Non pago un centesimo. Se necessario andrò in carcere", scrive su FacebookParole chiave: