Riassunto del daytime di Amici18 del 10 01

Riassunto del daytime di Amici18 del 09/01 : Il provvedimento disciplinare deciso dalla maestra Celentano, in seguito al quale la squadra Atene partirà da -2 punti nella gara a squadre di sabato prossimo, ha messo in crisi la squadra Atene e per questo in sala relax i ragazzi discutono su come poter cambiare la loro situazione. Si torna a parlare del possibile cambio di squadra tra Daniel e Jefeo. C’è chi vorrebbe poter scegliere chi schierare nelle varie prove, chi vorrebbe non far votare ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/01 : Due sedute al centro, una è per Angela che, dopo la lettera di Raffaele, ha deciso di scriversene una sua, ma prima di leggerla critica Paolo per aver prima promesso di regalarle un biglietto per una crociera e poi di aver fatto dietrofront per non far indispettire Gemma. Parte dunque la musica di Cenerentola, ma la lettera è indirizzata ad Aladino e al famoso genio della lampada. Angela con il suo scritto vuol far risaltare il suo modo di ...

Riassunto La compagnia del cigno - 1^ puntata : Ieri sera ha debuttato in prima serata su Raiuno la fiction La compagnia del cigno con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Una serie tv nuova che è stata molto apprezzata dal pubblico sul web e sui social, così come testimoniano i tanti commenti positivi che si possono leggere in rete. Merito della bravura degli attori ma anche di una trama avvincente e scritta con grande dovizia di particolari da Ivan Cotroneo, che ha già firmato tante ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 07/01 : daytime Real Time Alex Britti incontra i cantanti in sala pronto ad accoglierli con la sua voglia spassionata di fare musica. Parla della chitarra speciale che ha portato con sé, invita i ragazzi ad avere un approccio giusto nei confronti della scuola e dell’obiettivo più importante che i ragazzi devono perseguire, ovvero arrivare a essere cantanti con proprie canzoni e propri concerti. Giordana si confida con Arianna sul suo difficile rapporto ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/01 : Nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne si parte da un filmato relativo alle vicissitudini sentimentali di Gemma, vedi la chiusura con Paolo e la riapertura con Rocco, quindi con un secondo video che fa riferimento al post puntata scorso e all’ennesimo battibecco con Tina, questa volta dietro le quinte. Oggi la veterana del programma fa il suo ingresso in studio e parte subito il consueto botta e risposta con Tina, ma ora ha ancora ...

'Una vita' - Riassunto del 27 dicembre : Samuel ha paura di perdere Blanca : Dopo due puntate andate in onda eccezionalmente su Rete 4, ecco che la nota soap spagnola 'Una vita' ritorna su Canale 5 con il suo abituale appuntamento pomeridiano. Oggi pomeriggio, infatti, a partire dalle 13.40 è stata trasmessa una nuova puntata della soap dove Antonito non è riuscito ad ottenere il perdono di Rosina e Ramon, Celia è sempre più preoccupata per la sua reputazione e Lolita ha scoperto le bugie del suo fidanzato. La paura di ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 21/12 : Si riparte da Teresa e Luca e con il loro progetto di costruzione di un rapporto ormai rimasto solo sulla carta: si va da “mi sei scaduta” a “mi piace ma c’è stato un blocco” a “mi piace ma la sento lontana”, morale della favola Luca vuole eliminarsi e Teresa “lo accompagna” all’uscita: – vuole andare? Per me va bene! – e il ragazzo chiude qui la sua esperienza di corteggiatore. Si passa a Lorenzo con il canonico recall delle puntate ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 21/12 : La maestra Celentano porta dei doni per Natale ai ragazzi della scuola, dei regali da studiare ovviamente. Tish e Alberto continuano il loro flirt in sala relax. Miguel prova una coreografia in sala con Elena D’Amario. Marco è in palestra per lavorare alla coreografia a lui assegnata dalla Celentano. Rudy aveva consegnato a Tish un cd di musica italiana da studiare. La ragazza ha chiesto al professore altri cd da ascoltare durante le ...

Il Paradiso delle signore - Riassunto episodio 21 dicembre : Vittorio va in Svizzera : Oggi pomeriggio a partire dalle 15.30 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de "Il Paradiso delle signore", nel quale sicuramente non sono mancati i colpi di scena e gli intrighi tipici della nota soap opera italiana. In primo luogo abbiamo avuto il viaggio intrapreso da Vittorio per salvare i grandi magazzini in cui lavora e abbiamo avuto un assaggio della perspicacia di una delle nuove veneri. Dove eravamo rimasti: episodio del 20 ...

'Il Paradiso delle signore' - Riassunto puntata del 20/12 : la decisione di Nicoletta : Il 20 dicembre è andata in onda su Rai 1 alle 15.30 una nuova puntata della soap italiana "Il Paradiso delle signore". Oggi infatti è stata trasmesso l'episodio numero 74 in cui al centro di tutte le scene abbiamo avuto il personaggio di Nicoletta, alle prese con una delle scelte più importanti della vita di una donna e le riflessioni di Vittorio che lo condurranno ad ideare un piano per salvare il Paradiso. Dove eravamo Nella puntata andata in ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/12 : Apertura con l’ingresso dei cinque tronisti e riflettori puntati su Andrea, uscito in esterna con Federica e Arianna. Le due ragazze scendono in studio e si mostrano perplesse alla notizia che lui ha voluto vederle entrambe nello stesso posto “per notare di più le differenze tra l’una e l’altra”. Partono le immagini della prima, con Arianna, sul terrazzo della “casona” interna agli studi Elios. Il tronista non fa mistero della sua attrazione per ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 19/12 : La nuova puntata del daytime di Amici 18 inizia in compagnia dei tre supporter Lorella, Paolo e Marcello e, a seguire, il consueto Riassunto di quello che vedremo succedere nella scuola. I ragazzi sono tutti riuniti in sala relax e Giordana riceve non uno ma due mazzi di rose dal suo misterioso ammiratore! Nella squadra Atene vorrebbero proporre un cambio di squadra tra Daniel e Jefeo. Daniel sostiene che i suoi compagni di squadra gli parlino ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 19/12 : La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne riparte con la discussione accesissima tra Armando e Noel. Il cavaliere tenta in tutti i modi di riconciliarsi con lei fino alla fatidica domanda “Vuoi che io esca dalla tua vita?” Dopo un romantico ballo tra le coppie scatta di nuovo la bagarre tra Gemma e Rocco. La dama non è felice di alcuni comportamenti che ritiene altalenanti. Gianbattista e Claire seduti al centro dello ...