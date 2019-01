Reddito-pensioni | slitta il decreto | tutti i nodi aperti nel governo

Reddito-pensioni - slitta il decreto : i nodi aperti nel governo : Rinviato il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Prima la Ragioneria generale dello Stato deve completare la stesura della relazione tecnica. Da sciogliere gli ultimi nodi relativi al reddito di cittadinanza...

Pensioni e LdB 2019 : il Decreto su quota 100 e Reddito di cittadinanza potrebbe slittare : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 10 gennaio 2019 vedono emergere la possibilità di uno slittamento a domani o alla prossima settimana per l'approvazione del Decreto sul pacchetto Pensioni e sul nuovo Reddito di cittadinanza. Dal Governo emergono nuove stime su di un tesoretto da 400 milioni che potrebbe essere reperito tramite un ripensamento dei requisiti degli assegni di cittadinanza e utilizzato per le Pensioni minime e di invalidità. ...

Luigi Di Maio - rappresaglia Lega : migranti e pensioni d'invalidità - fanno saltare il Reddito di cittadinanza : Se Luigi Di Maio fa saltare la linea di Matteo Salvini sui migranti , la Lega farà saltare il reddito di cittadinanza del M5s . Per ora è solo una minaccia, una pistola fumante sul tavolo della ...

Lega-M5S - dai migranti alla tav - dalle pensioni al Reddito di cittadinanza : le tensioni che agitano il governo : Salvini furioso invoca un «chiarimento»: il casus belli è l’accordo Ue-Malta sullo sbarco e la redistribuzione dei migranti raggiunto senza il consenso della Lega. Ma anche sul reddito di cittadinanza l’intesa barcolla: il decreto potrebbe slittare a venerdì o alla prossima settimana. Il collegamento Italia-Francia ad alta velocità è un altro dei fronti caldi...

Migranti - Salvini a Conte e Di Maio : «Sono molto arrabbiato. Reddito? Senza pensioni di invalidità non lo votiamo» : Il vicepremier parla da Varsavia e attacca l’intesa raggiunta dall’Italia con l’Ue: «Non sono stato consultato, non autorizzo niente». Il governo a rischio? «Ma no, non cadrà per la Sea Watch»

Tito Boeri - dall'Inps a leader Pd : 'Pensioni e Reddito di cittadinanza - cosa succederà' - due siluri al governo : Forse non si candiderà nel Pd, Tito Boeri , ma parla comunque da, unico?, leader dell'opposizione. Intervistato dalla Stampa , il presidente uscente dell' Inps , scade a febbraio, i grillini al ...

Pensioni Quota100 e Reddito di cittadinanza in arrivo - i dubbi del presidente Inps : Il presidente dell’Inps Tito Boeri si è duramente scagliato contro due delle misure più importanti della legge di Bilancio 2019, ovvero le Pensioni con Quota 100 e il reddito di cittadinanza, cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini e del Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Secondo Tito Boeri le risorse economiche stanziate per queste due misure simbolo che vedranno la luce nei prossimi giorni con un apposito decreto attualmente ...

Pensioni e lavoro - pronto il decreto per Quota100 e Reddito di cittadinanza : Sarebbe già pronto il decreto che introduce le Pensioni Quota 100 e il Reddito di cittadinanza, due dei provvedimenti simbolo del contratto di governo stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. La versione definitiva del decreto dovrebbe arrivare domani dopo un confronto difficile all’interno della maggioranza. Il testo potrebbe essere approvato quindi nel corso della settimana. Già dal prossimo ...

Pensioni - la bozza del decreto : quota 100 “in prova” per 3 anni Reddito di cittadinanza più basso se lo chiedono in tanti : Il decreto legge su «quota 100» e «reddito di cittadinanza» è pronto e potrebbe essere approvato nei prossimi giorni in consiglio dei ministri. Dal primo aprile decorreranno le Pensioni di chi sceglierà di lasciare il lavoro con 62 anni d’età e 38 di contributi.

