Reddito di cittadinanza | i navigator che cercheranno lavoro ai beneficiari saranno precari

Il governo ha rinviato ancora l’approvazione del decreto legge su “Reddito di cittadinanza” e “quota 100” : L’approvazione del decreto legge che dovrebbe contenere il cosiddetto “reddito di cittadinanza” e la riforma delle pensioni nota come “quota 100” è stata rimandata ancora, stavolta alla prossima settimana. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva detto che il provvedimento

Governo - giallo su Reddito di cittadinanza e quota 100 : perché c'è ancora da aspettare : Nulla di fatto, ancora, su reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. Il Governo ha rinviato ad almeno la prossima settimana la discussione sui due pilastri del contratto di Governo tra Lega ...

Reddito di cittadinanza - la misura perde 400 milioni : come cambia il decreto : La diatriba tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle pensioni di invalidità potrebbe modificare in parte il Reddito di cittadinanza. La misura perderebbe 400 milioni di euro - ricavati dal restringimento della platea per gli stranieri beneficiari - che Di Maio metterebbe a disposizione delle pensioni minime e d'invalidità.Continua a leggere

Le mani di Conte e Di Maio sull'Inps - ente chiave del Reddito di cittadinanza : Il ministro del Lavoro propone, il Consiglio dei ministri delibera, il premier inoltra il decreto al capo dello Stato. È uno schema previsto dalla legge, standardizzato e adottato per molti provvedimenti e anche per alcune nomine. Accade così anche per la scelta del presidente dell'Inps, ma c'è un elemento nuovo, di peso, che elettrizza questa catena, conferendole una nuova declinazione e quindi un esito assai differente. ...

Quota100 e Reddito di cittadinanza - rinviato il Cdm sul decreto : E’ stato rinviato oggi, ancora una volta, il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto varare il decreto sulle pensioni quota 100 e il reddito di cittadinanza. Segno evidente che qualcosa ancora non torna a Palazzo Chigi sul decreto che dovrà contenere due delle misure più attese misure messe in campo dal governo gialloverde, ovvero i prepensionamenti a 62 anni con 38 anni di contributi per “superare” la legge Fornero e i sussidi per cinque ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - cdm sul decreto slitta alla prossima settimana : slitta ancora il consiglio dei ministri su Reddito di cittadinanza e quota 100. Avrebbe dovuto tenersi oggi, poi domani. Invece è stato rinviato alla settimana prossima. Forse addirittura a venerdì 18, perché fino al giorno prima il vicepremier Luigi Di Maio sarà negli Stati Uniti. “La Ragioneria dello Stato deve ancora lavorare”, aveva spiegato mercoledì sera il ministro del Lavoro e dello Sviluppo. A rallentare il varo del ...

Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 - slitta ancora il decreto : slitta ancora il Cdm che dovrebbe varare il decreto sul Reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe essere rinviata alla prossima settimana. La scadenza, fissata per oggi, non è stata rispettata, perché che la ragioneria ha chiesto più tempo.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Tesoretto di 400 milioni - più soldi per invalidi' : Un tesoretto di 400 milioni per il Reddito di cittadinanza. Che 'non perde 400 milioni, anzi c'è un tesoretto di 400 milioni perché - ha spiegato Luigi di Maio a Radio Anch'io - alzando la soglia dei ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Accesso per 260.000 invalidi italiani" : "Tesoretto da 400 milioni di euro per pensioni minime per gli invalidi e per i centri per l'impiego". D'accordo il ministro Salvini: "Ha il nostro appoggio"

Reddito di cittadinanza : aumenta il rischio delle false separazioni : Grazie all'articolo di Repubblica.it in cui si segnalava il rischio di possibili finte separazioni o divorzi per ottenere il Reddito di cittadinanza, il Governo aveva annunciato che avrebbe approntato ...

Reddito di cittadinanza : indicatore di povertà a 6000 euro annui per chi vive da solo : Per il 2019 la manovra dell'attuale Governo Conte prevede alcune novità economiche. Tra queste è da menzionare l'introduzione del Reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura volta a integrare i guadagni di un nucleo familiare, ma non è rivolta a tutti. Infatti, solo le persone, o le famiglie, che rientrano in determinati requisiti possono chiedere di partecipare all'erogazione di tale beneficio. Per esempio, la soglia di povertà è uno dei ...

Reddito di cittadinanza - accesso per 260mila invalidi : ridotta la platea degli stranieri : Ci saranno '260.000 invalidi italiani che ora hanno un trattamento economico che avranno accesso al programma del Reddito di cittadinanza'. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio ...

Impasse sul Reddito di cittadinanza - che perde 400 milioni : Slitta l'approvazione. Alta tensione, rinviato il decreto a domani o alla prossima settimana. Le somme risparmiate andranno in parte alle pensioni di invalidità come chiesto da Salvini...

Pensioni e LdB 2019 : il Decreto su quota 100 e Reddito di cittadinanza potrebbe slittare : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 10 gennaio 2019 vedono emergere la possibilità di uno slittamento a domani o alla prossima settimana per l'approvazione del Decreto sul pacchetto Pensioni e sul nuovo Reddito di cittadinanza. Dal Governo emergono nuove stime su di un tesoretto da 400 milioni che potrebbe essere reperito tramite un ripensamento dei requisiti degli assegni di cittadinanza e utilizzato per le Pensioni minime e di invalidità. ...