Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 | slitta ancora il decreto

Reddito di cittadinanza e quota 100 - cdm sul decreto slitta alla prossima settimana : slitta ancora il consiglio dei ministri su Reddito di cittadinanza e quota 100. Avrebbe dovuto tenersi oggi, poi domani. Invece è stato rinviato alla settimana prossima. Forse addirittura a venerdì 18, perché fino al giorno prima il vicepremier Luigi Di Maio sarà negli Stati Uniti. “La Ragioneria dello Stato deve ancora lavorare”, aveva spiegato mercoledì sera il ministro del Lavoro e dello Sviluppo. A rallentare il varo del ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Tesoretto di 400 milioni - più soldi per invalidi' : Un tesoretto di 400 milioni per il Reddito di cittadinanza. Che 'non perde 400 milioni, anzi c'è un tesoretto di 400 milioni perché - ha spiegato Luigi di Maio a Radio Anch'io - alzando la soglia dei ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Accesso per 260.000 invalidi italiani" : "Tesoretto da 400 milioni di euro per pensioni minime per gli invalidi e per i centri per l'impiego". D'accordo il ministro Salvini: "Ha il nostro appoggio"

Reddito di cittadinanza : aumenta il rischio delle false separazioni : Grazie all'articolo di Repubblica.it in cui si segnalava il rischio di possibili finte separazioni o divorzi per ottenere il Reddito di cittadinanza, il Governo aveva annunciato che avrebbe approntato ...

Reddito di cittadinanza : indicatore di povertà a 6000 euro annui per chi vive da solo : Per il 2019 la manovra dell'attuale Governo Conte prevede alcune novità economiche. Tra queste è da menzionare l'introduzione del Reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura volta a integrare i guadagni di un nucleo familiare, ma non è rivolta a tutti. Infatti, solo le persone, o le famiglie, che rientrano in determinati requisiti possono chiedere di partecipare all'erogazione di tale beneficio. Per esempio, la soglia di povertà è uno dei ...

Reddito di cittadinanza - accesso per 260mila invalidi : ridotta la platea degli stranieri : Ci saranno '260.000 invalidi italiani che ora hanno un trattamento economico che avranno accesso al programma del Reddito di cittadinanza'. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio ...

Impasse sul Reddito di cittadinanza - che perde 400 milioni : Slitta l'approvazione. Alta tensione, rinviato il decreto a domani o alla prossima settimana. Le somme risparmiate andranno in parte alle pensioni di invalidità come chiesto da Salvini...

Pensioni e LdB 2019 : il Decreto su quota 100 e Reddito di cittadinanza potrebbe slittare : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 10 gennaio 2019 vedono emergere la possibilità di uno slittamento a domani o alla prossima settimana per l'approvazione del Decreto sul pacchetto Pensioni e sul nuovo Reddito di cittadinanza. Dal Governo emergono nuove stime su di un tesoretto da 400 milioni che potrebbe essere reperito tramite un ripensamento dei requisiti degli assegni di cittadinanza e utilizzato per le Pensioni minime e di invalidità. ...

Luigi Di Maio - rappresaglia Lega : migranti e pensioni d'invalidità - fanno saltare il Reddito di cittadinanza : Se Luigi Di Maio fa saltare la linea di Matteo Salvini sui migranti , la Lega farà saltare il reddito di cittadinanza del M5s . Per ora è solo una minaccia, una pistola fumante sul tavolo della ...

Reddito di cittadinanza - al centro della lite Lega-M5s l’aumento della pensione d’invalidità : ne beneficeranno in 260mila : Uno scontro tra gli alleati di governo, fino alla minaccia del leader della Lega di non votare il decreto sul Reddito di cittadinanza atteso giovedì in consiglio dei ministri. Al centro ci sono gli aumenti delle pensioni di invalidità promessi dal vicepremier Luigi Di Maio ma che, si scopre ora, andranno solo a 260mila persone su una platea di oltre un milione di percettori di assegni e trattamenti di questo tipo. Il premier Giuseppe Conte ha ...

Migranti e Reddito di cittadinanza - cresce la tensione nel governo : APPROFONDIMENTI: reddito di cittadinanza: tutto ciò che c'è da sapere in dieci domande e risposte Sul fronte Migranti, Conte è pronto ad assumersi tutta la responsabilità politica del soccorso ...

Lega-M5S - dai migranti alla tav - dalle pensioni al Reddito di cittadinanza : le tensioni che agitano il governo : APPROFONDIMENTI: reddito di cittadinanza: tutto ciò che c'è da sapere in dieci domande e risposte Sul fronte migranti, Conte è pronto ad assumersi tutta la responsabilità politica del soccorso ...

Migranti e Reddito di cittadinanza - cresce la tensione nel governo : Salvini furiosa invoca un chiarimento: il casus belli è l’accordo Ue-Malta sullo sbarco e la redistribuzione dei Migranti raggiunto senza il consenso della Lega. Ma anche sul reddito di cittadinanza l’intesa barcolla: il decreto potrebbe slittare a venerdì o alla prossima settimana. Di Maio conferma il vertice per stasera...

Salvini stoppa Conte sui migranti e minaccia : “Senza fondi ai disabili no al Reddito di cittadinanza” : Al capogruppo del Pd Graziano Delrio dobbiamo il titolo della giornata: «L’editto di Varsavia». In una manciata di minuti Matteo Salvini rimette in discussione il ruolo del premier Giuseppe Conte, protagonista del negoziato sulla nave Seawatch carica di migranti, e minaccia la colonna portante del contratto, almeno per il M5S: «Non voto il reddito ...