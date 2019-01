Reddito di cittadinanza | al centro della lite Lega-M5s l’aumento della pensione

Migranti e Reddito di cittadinanza - cresce la tensione nel governo : APPROFONDIMENTI: reddito di cittadinanza: tutto ciò che c'è da sapere in dieci domande e risposte Sul fronte Migranti, Conte è pronto ad assumersi tutta la responsabilità politica del soccorso ...

Migranti e Reddito di cittadinanza - cresce la tensione nel governo : Salvini furiosa invoca un chiarimento: il casus belli è l'accordo Ue-Malta sullo sbarco e la redistribuzione dei Migranti raggiunto senza il consenso della Lega. Ma anche sul reddito di cittadinanza l'intesa barcolla: il decreto potrebbe slittare a venerdì o alla prossima settimana. Di Maio conferma il vertice per stasera...

Salvini stoppa Conte sui migranti e minaccia : "Senza fondi ai disabili no al Reddito di cittadinanza" : Al capogruppo del Pd Graziano Delrio dobbiamo il titolo della giornata: «L'editto di Varsavia». In una manciata di minuti Matteo Salvini rimette in discussione il ruolo del premier Giuseppe Conte, protagonista del negoziato sulla nave Seawatch carica di migranti, e minaccia la colonna portante del contratto, almeno per il M5S: «Non voto il reddito ...

Tito Boeri - dall'Inps a leader Pd : 'Pensioni e Reddito di cittadinanza - cosa succederà' - due siluri al governo : Forse non si candiderà nel Pd, Tito Boeri , ma parla comunque da, unico?, leader dell'opposizione. Intervistato dalla Stampa , il presidente uscente dell' Inps , scade a febbraio, i grillini al ...

Sondaggio Ipsos - Pagnoncelli affonda il M5s : il 56% degli elettori contrario al Reddito di cittadinanza : È da sempre il cavallo di battaglia di Luigi Di Maio e del Movimento 5 stelle, ma il reddito di cittadinanza viene stroncato senza appello dagli elettori. È quanto emerge dall'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli durante l'ultima puntata di DiMartedì, su La7. Alla domand

Reddito di cittadinanza : ecco le auto che impediscono di riceverlo : Il Reddito di cittadinanza è stato ed è uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 stelle. Previsto come misura di sostegno alle fasce di popolazione meno abbienti, nei prossimi giorni sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Stando alla bozza del decreto legge ci sarebbero alcuni aspetti che interessano direttamente automobilisti e motociclisti. Tra i requisiti richiesti al nucleo per ricevere il sussidio vediamo che “nessun componente […] ...

Decreto su Quota 100 e Reddito di Cittadinanza il 10 gennaio in CdM. Ma c'è l'alt di Salvini : "Fondi ai disabili o non votiamo" : Non c'è pace per il Reddito di Cittadinanza, la misura fortemente voluta dai Cinque Stelle che nel corso dei mesi è ripetutamente finita al centro della bufera. Superati tutti gli ostacoli? Niente ...