Quota 100 e reddito | Cdm slitta ancora

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - cdm sul decreto slitta alla prossima settimana : slitta ancora il consiglio dei ministri su Reddito di cittadinanza e quota 100. Avrebbe dovuto tenersi oggi, poi domani. Invece è stato rinviato alla settimana prossima. Forse addirittura a venerdì 18, perché fino al giorno prima il vicepremier Luigi Di Maio sarà negli Stati Uniti. “La Ragioneria dello Stato deve ancora lavorare”, aveva spiegato mercoledì sera il ministro del Lavoro e dello Sviluppo. A rallentare il varo del ...

Reddito di cittadinanza e pensioni Quota 100 - slitta ancora il decreto : slitta ancora il Cdm che dovrebbe varare il decreto sul Reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe essere rinviata alla prossima settimana. La scadenza, fissata per oggi, non è stata rispettata, perché che la ragioneria ha chiesto più tempo.Continua a leggere

Quota 100 : potrà usufruire della misura ad aprile solo chi ha già centrato i requisiti : Sarà valida per il triennio 2019-2021 la Quota 100, cioè la grande novità che il governo intende lanciare nel sistema previdenziale. Un triennio di sperimentazione, con la misura che dovrebbe poi lasciare il posto alla Quota 41 per tutti, che resta il vero obbiettivo dell’esecutivo in materia pensionistica. Sarà la nuova pensione di anzianità con 41 anni di contributi la misura che secondo il governo risponderà alla esigenza di superare la legge ...

Slitta il cdm su reddito e Quota 100 - oggi altre misure : Slitta il cdm che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe essere rinviata alla ...

Riforma pensioni : Quota 100 in via sperimentale per tre anni ma occhio ai tagli : L'agognata Quota 100 sarà una misura in via sperimentale solo per un triennio. E' quanto è stato confermato nel maxi decreto attuativo che il Consiglio dei Ministri dovrà varare per la successiva entrata in vigore della misura in materia previdenziale. Come ormai noto, è intenzione dell'esecutivo giallo-verde inserire in un unico decreto sia reddito di cittadinanza più volte sbandierato dal Movimento 5 Stelle sia la Quota 100, misura voluta ...

Pensioni e LdB 2019 : il Decreto su Quota 100 e Reddito di cittadinanza potrebbe slittare : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 10 gennaio 2019 vedono emergere la possibilità di uno slittamento a domani o alla prossima settimana per l'approvazione del Decreto sul pacchetto Pensioni e sul nuovo Reddito di cittadinanza. Dal Governo emergono nuove stime su di un tesoretto da 400 milioni che potrebbe essere reperito tramite un ripensamento dei requisiti degli assegni di cittadinanza e utilizzato per le Pensioni minime e di invalidità. ...

Pensioni inferiori fino al 30% con Quota 100 - Opzione Donna : aumenta la platea : Due sono i titoli e 27 sono gli articoli che compongono il decreto legge che, dall’inizio del primo quadrimestre, dovrebbe e consentire l’avvio alle Pensioni anticipate con quota 100 (consentendo così di superare la tanto contestata legge Fornero) e Opzione Donna. Il testo dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. Importanti novità potrebbero paventarsi all’orizzonte e sono proprio al vaglio del governo in questi ...

Statali e Quota 100 - prestito per il Tfr : oneri a carico dello Stato : Si va verso una soluzione sul caso delle liquidazioni dei dipendenti pubblici che verrebbero pagate in ritardo, anche di parecchi anni, nel caso di accesso alla pensione anticipata con quota 100. Il ...

Pensione anticipata Quota 100 : finestre di uscita ad aprile e luglio per privati e statali : La Pensione anticipata a quota 100 partirà il prossimo 1° aprile: lo conferma l'ultima bozza del decreto attuativo della misura che cambierà le pensioni nel 2019. Oltre alla quota 100, la bozza conferma le uscite con opzione donna e le pensioni a partire dai 63 anni con l'anticipo pensionistico (Ape social). La bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza e sulle pensioni conferma, dunque, i requisiti di uscita per la quota 100: si parte dai 62 ...

Pensioni Quota 100 - da aprile e da luglio : ma il TFR resta in stand-by : Il governo ha quasi pronto il decreto che contiene le indicazioni sulle Pensioni con Quota 100. La nuova formula delle Pensioni Quota 100, partirà dal 1° aprile per i privati e dal 1° luglio per i dipendenti statali. Ma per quanto riguarda il TFR, le novità non sono tanto buone. Quota 100 e TFR: le tempistiche fanno storcere il muso I lavoratori che opteranno per la pensione con Quota 100 dovranno attendere un po’ per incassare il ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 non funzionano - dice Boeri : Duro attacco del presidente dell'Inps, Tito Boeri, ai due provvedimenti cardine della manovra del governo giallo-verde: Quota 100 e Reddito di cittadinanza. 'Sulle pensioni anticipate' dice Boeri in ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - per la Cgil 'Disparità intollerabile' tra lavoratori : Dai sindacati emergono forti perplessità in merito ai nuovi meccanismi di funzionamento della pensione anticipata tramite la Quota 100 ed in particolare sulle differenze che sussistono tra i lavoratori pubblici e quelli del settore privato. Una situazione che sembra preoccupare molto i sindacalisti, tanto da definire il contesto come di "intollerabile disparità". A creare turbamento sarebbero in particolare due questioni, ovvero le differenti ...

Pensioni Quota100 e reddito di cittadinanza in arrivo - i dubbi del presidente Inps : Il presidente dell’Inps Tito Boeri si è duramente scagliato contro due delle misure più importanti della legge di Bilancio 2019, ovvero le Pensioni con Quota 100 e il reddito di cittadinanza, cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini e del Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Secondo Tito Boeri le risorse economiche stanziate per queste due misure simbolo che vedranno la luce nei prossimi giorni con un apposito decreto attualmente ...

Inps - parla Boeri : "Non va commissariata". Il Presidente dell'Istituto scettico su Quota 100 e Reddito : Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su un possibile commissariamento di Inps e Inail, subito smentite dal Ministero del Lavoro attraverso una nota ufficiale. Sull'argomento interviene anche ...