Pronostici Coppa Italia, 12-13-14 Gennaio 2019: Consigli Scommesse Ottavi di Finale

lanotiziasportiva

: Basket femm A2 i pronostici per il week end decisivo per la qualificaz alle finali di Coppa Italia comm dgiannelli - dariodej : Basket femm A2 i pronostici per il week end decisivo per la qualificaz alle finali di Coppa Italia comm dgiannelli - akille15 : - piwelli : Pronostico Real Madrid-Leganes, ottavi di finale di Coppa del Re Spagna del 09/01/2019 -

(Di giovedì 10 gennaio 2019): Tutti isuivalevoli per glidiche si giocheranno i giorni 12-13-14.In attesa del ritorno del campionato, le squadrene nel week-end che sta per arrivare, scenderanno in campo per disputare glididiche, con ben sappiamo, è un turno composto da una partita secca. Chi vince di conseguenza, procede alla fase successiva. Andiamo a leggere insieme, tutti idi questo week end.Pronostico Lazio-Novara 12-01-Si prospetta su carta, una facile vittoria del club capitolino il quale naturalmente, vorrà iniziare bene l’anno e darà il suo massimo nellanazionale, dove negli ultimi anni ha sempre ben figurato.Lazio che nonostante tutto, dovrà stare attenta visto che il Novara nonostante si trovi in Serie C è reduce da più di 12 risultati utili ...