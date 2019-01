Precari con 36 mesi di servizio: “noi traditi dal Miur”

scuolainforma

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Subito dopo l’approvazione dalla Legge di Bilancio, i docenticon 36di, si sono sentitie depauperati dal Miur e dal governo gialloverde. La rabbia è giunta subito dopo aver appreso dell’abolizione del concorso riservato per aver prestatonelle istituzioni scolastiche statali per almeno 36con 36disul piede di guerraIl ‘governo del cambiamento’ tradisce icon 36di: la Legge di Bilancio 2019 abolisce il concorso loro riservato Questa notizia non è proprio andata a genio alle decine di migliaia di lavoratori che speravano in una loro sistemazione futura, derivante da una tornata concorsuale promessa da tempo. La delusione è stata tanta e ancora la rabbia non si è affatto placata.Un vero e proprio ‘colpo basso’ è stato inferto loro dal governo, il quale si distinguerà per aver disatteso le ...