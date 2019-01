Power Bank con ricarica rapida | le migliori da comprare

Arriva Omni Ultimate - il Powerbank definitivo che non resta mai a secco : Nonostante le promesse periodiche di batterie di nuova generazione in grado di caricarsi in un lampo di mantenere i dispositivi elettronici accesi per giorni, al momento e nel prossimo futuro l’unica soluzione a disposizione per chiunque non voglia rimanere con il proprio gadget a secco di energia è una batteria esterna. Ecco perché Omni Ultimate, l’ultimo e più evoluto powerbank ideato dalla statunitense Omnicharge, ha avuto un ...

Power Bank Type-C : le migliori da comprare : I dispositivi di ultima generazione si presentano sul mercato dotati di USB Type-C, una porta che seppur non rivoluzionaria ha portato numerosi benefici e comodità di vario genere nel mondo della tecnologia. Per sfruttarla a leggi di più...

Omni Ultimate è un Powerbank con batteria rimovibile da 40300 mAh : Omni Ultimate è un powerbank con batteria interscambiabile da 40300 mAh, che può generare fino a 150 Watt di output massimo. L'articolo Omni Ultimate è un powerbank con batteria rimovibile da 40300 mAh proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia Mi Table Lamp Pro e XiaoAI Speaker HD e festeggia i 100 milioni di Power Bank venduti : Xiaomi afferma di aver spedito oltre 100 milioni di power bank e per per festeggiare presenta due nuovi gadget del proprio immenso ecosistema. L'articolo Xiaomi annuncia Mi Table Lamp Pro e XiaoAI Speaker HD e festeggia i 100 milioni di power bank venduti proviene da TuttoAndroid.

Power Bank per auto elettriche : così finirà l'ansia del guidatore : Meno disagi per chi possiede un'auto elettrica. Dall'ansia di ricarica degli automobilisti, al ciclo di vita delle batterie

I nuovi Power Bank USB-C PD di Mophie accelerano la ricarica con stile : Mophie ha presentato oggi un paio di nuovi power bank che adottano le specifiche USB-C PD per offrire una ricarica rapida. Il nuovo power bank è disponibile in due versioni e nel prezzo si pagano soprattutto il marchio e il design dell'azienda piuttosto che le caratteristiche tecniche offerte, tuttavia non ci sono molte alternative con dimensioni fisiche e caratteristiche simili a quanto offerto da Mophie. L'articolo I nuovi power bank USB-C PD ...

Power Bank a pannelli solari : le migliori da comprare : La soluzione definitiva per chi è lontano da casa per lungo tempo senza avere accesso alla ricarica dei dispositivi mediante rete domestica è rappresentata dalle Power Bank a pannelli solari. Nonostante siano estremamente utili, soffrono leggi di più...

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro offre la ricarica rapida a 45W : Xiaomi Mi Power Bank 3 High Edition è il nuovo Power Bank con ricarica rapida a 45 W in grado di caricare anche un notebook. L'articolo Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro offre la ricarica rapida a 45W proviene da TuttoAndroid.

AlsterPlus è il Powerbank con USB Type-C più potente al mondo : Alster Plus prova a portare qualcosa di nuovo nel settore dei power bank, con una batteria da ben 27.000 mAh e numerose opzioni di ricarica. L'articolo AlsterPlus è il powerbank con USB Type-C più potente al mondo proviene da TuttoAndroid.

Power Bank 10000 mAh : le migliori da comprare : Obbligati alla riduttività più estema, non possiamo permetterci di rimanere senza device scattanti e carichi nei momenti di maggiore necessità. Andando avanti con il tempo e con il completamente dei cicli di ricarica la batteria leggi di più...

Huawei al lavoro su un Power Bank compatibile con la ricarica SuperCharge 40W : ecco le prime informazioni : Huawei sarebbe al lavoro su un nuovo power bank da 10000 mAh in grado di ricaricare il nuovo Huawei Mate 20 Pro fino a 40W con la SuperCharge. L'articolo Huawei al lavoro su un power bank compatibile con la ricarica SuperCharge 40W: ecco le prime informazioni proviene da TuttoAndroid.

Power Bank per portatile : le migliori da comprare : Tutti conosciamo le batterie esterne per smartphone e tablet. Ma se ci fossero anche Power Bank per portatile non sarebbe meglio? Spesso capita di essere in treno, aereo o fuori casa in generale a lungo leggi di più...

Xiaomi si appresta a lanciare in Cina nuovi Power Bank e una stampante portatile : Da Xiaomi sono in arrivo due nuovi interessanti accessori, una serie di power bank e una stampante portatile. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Xiaomi si appresta a lanciare in Cina nuovi power bank e una stampante portatile proviene da TuttoAndroid.

La Power Bank Spigen che è capiente ma facile da portare con sé! : Ormai di prodotti Spigen ne abbiamo testati davvero molti, e tutti sono accomunati da un buon rapporto qualità/prezzo, ma anche e soprattutto da una propria personalità (cosa molto difficile da trovare nei brand cinesi). Questa leggi di più...