Pompeo | non ci ritiriamo da Medio Oriente

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : “Patrick Dempsey non mi parla da quando ha lasciato la serie” : Dopo undici stagioni e 244 episodi, in onda dal 2005 al 2015, Patrick Dempsey aveva lasciato Grey’s Anatomy . Il suo Derek Shepherd venne fatto morire e a quattro anni distanza Ellen Pompeo , che nella serie interpreta Meredith Grey, ha rivelato di non aver mai più sentito il suo ex collega: “Non ci parliamo da quando ha lasciato lo show. Non ho risentimenti nei suoi confronti. E’ un attore fantastico, insieme abbiamo fatto la tv ...

Grey's anatomy - Ellen Pompeo : "Patrick Dempsey? Non lo sento da quando ha lasciato la serie" : L'uscita di scena da Grey's anatomy di Patrick Dempsey è ancora una ferita non rimarginata per alcuni dei fan del medical drama. E forse anche per gli autori, che si divertono spesso a citare il Dr. Stranamore o addirittura a mostrarne l'immagine in qualche episodio (l'ultimo caso nel sesto episodio della quindicesima stagione). Ma per Ellen Pompeo è così?Non proprio. Durante la sua ospitata in Red Table Talk, il programma di Jada Pinkett ...