Pompeo | Ritireremo le truppe dalla Siria ma la lotta all' Isis continua

lastampa

: RT @LaStampa: Pompeo: “Ritireremo le truppe dalle Siria ma la lotta all’Isis continua” - sadape54 : RT @LaStampa: Pompeo: “Ritireremo le truppe dalle Siria ma la lotta all’Isis continua” - GiampaoloScopa : Pompeo: “Ritireremo le truppe dalle Siria ma la lotta all’Isis continua” - TerlizziGerardo : RT @LaStampa: Pompeo: “Ritireremo le truppe dalle Siria ma la lotta all’Isis continua” -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) La minaccia, ha detto 'è reale, l'esiste ancora, lo combatteremo in molte regioni del mondo, il nostro impegno è reale'. In, dopo il ritiro dei militari sul terreno, 'lo faremo in altri ...