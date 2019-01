Piano energia e clima | importante punto di partenza per lo sviluppo delle imprese

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 rappresentano una grande sfida in cui il nostro settore è pronto a dare il proprio fondamentale contributo di capacità di investimento ed innovazione. Proprio per questo, commenta Simone Mori, Presidente di Elettricità Futura, “la proposta diè undiche consentirà al sistemadi costruire i propri piani diin un quadro di riferimento di medio termine chiaro e ben definito”.Il target di fonti rinnovabili elettriche proposto dal Governo, che sostanzialmente conferma quello della SEN, è ragionevolmente ambizioso. Nel raggiungimento di tale traguardo il fotovoltaico e l’eolico giocheranno un ruolo fondamentale. Ilprevede giustamente di utilizzare per il fotovoltaico in via prioritaria le superfici su aree edificate, ma prende atto del fatto che saranno necessarie anche ...