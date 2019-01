Pensioni | per gli usuranti uscita a 61 anni e 7 mesi anche nel 2019

Riforma Pensioni : Quota 100 in via sperimentale per tre anni ma occhio ai tagli : L'agognata Quota 100 sarà una misura in via sperimentale solo per un triennio. E' quanto è stato confermato nel maxi decreto attuativo che il Consiglio dei Ministri dovrà varare per la successiva entrata in vigore della misura in materia previdenziale. Come ormai noto, è intenzione dell'esecutivo giallo-verde inserire in un unico decreto sia reddito di cittadinanza più volte sbandierato dal Movimento 5 Stelle sia la Quota 100, misura voluta ...

Pensioni - opzione donna : forse proroga in extremis anche per le nate nel 1960 : Al centro del dibattito Pensionistico resta la bozza del decreto Pensioni che sta circolando in questi giorni (soprattutto sui social) e che continua a far parlare tutti, la notizia di maggior interesse oggi per le lavoratrici in attesa di sapere le sorti sulla proroga dell’opzione donna dal 2019, giunge da Il Sole 24 Ore. In un recente articolo si specifica come in extremis potrebbero rientrare nella misura anche le nate nel 1960, e non solo ...

Pensioni - Q100 : atteso per giovedì il decreto in Cdm - la Lega dà il proprio sostegno : Entro giovedì 10 gennaio, il testo del decreto sulla Quota 100 e sul cosiddetto reddito di cittadinanza approderà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione e la successiva entrata in vigore delle due misure in campo previdenziale contenute nella nuova Legge di Stabilità. Reddito e Quota 100 in un unico decreto Ad affermarlo è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che tuttora sta lavorando sulla bozza al fine di inserire in un unico ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - per la Cgil 'Disparità intollerabile' tra lavoratori : Dai sindacati emergono forti perplessità in merito ai nuovi meccanismi di funzionamento della pensione anticipata tramite la Quota 100 ed in particolare sulle differenze che sussistono tra i lavoratori pubblici e quelli del settore privato. Una situazione che sembra preoccupare molto i sindacalisti, tanto da definire il contesto come di "intollerabile disparità". A creare turbamento sarebbero in particolare due questioni, ovvero le differenti ...

Pensioni - da opzione donna al pubblico impiego : come cambiano le regole per l’uscita anticipata : Per tutti i lavoratori i requisiti di quota 100 sono pari a 62 anni di età e 38 di contributi. I lavoratori addetti a mansioni gravose possono verificare i requisiti previsti dal Dlgs 67/2011 o dall’Ape Sociale (prorogato fino alla fine del 2019) o, infine, dalla pensione anticipata per lavoratori precoci...

Pensioni : Quota 100 - gli statali potrebbero dover chiedere un prestito per il tfs : Il decreto legge sulla Quota 100 è ormai pronto e si attende soltanto il varo da parte del Consiglio dei Ministri che potrebbe avvenire entro la prossima settimana. Intanto, ci si focalizza su alcuni effetti derivanti dalla misura tanto attesa dagli italiani che prenderà piede a partire dal prossimo aprile 2019. Si tratta della Quota 100 che, stando a quanto riportato da "Libero Quotidiano"; potrebbe rivelarsi una beffa per i dipendenti statali ...

Pensioni - clamorosa beffa in Quota 100 : prestito alle banche per avere la liquidazione - chi paga : Sulle Pensioni si rischia beffa su beffa. La bozza del decreto Quota 100 certifica come i dipendenti pubblici ce vorranno uscire in anticipo dal lavoro dovrà attendere anche fino a 8 anni per ricevere ...

Il pacchetto Pensioni : cosa cambia per la previdenza con il decreto del governo : Il governo sta per emanare il decreto pensioni, quello con le novità previdenziali su cui l’esecutivo lavora da mesi. Come riporta il quotidiano “il Sole 24 Ore”, in assenza di colpi di scena dovrebbe finire in Consiglio dei Ministri per il 10 gennaio. La bozza del decreto è già di dominio pubblico e conferma in toto le misure di cui tanto si parla da giorni, tanto è vero che sul quotidiano vengono chiariti molti degli aspetti più controversi ...

Pacchetto Pensioni : in bozza quota 100 per tre anni e pace contributiva : Il decreto sulle pensioni dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri giovedì 10 gennaio, anche se si ipotizza uno slittamento di qualche altro giorno. Nel decreto saranno contenute tutte le misure di cui tanto si parla da mesi e che nel corso del nuovo anno dovrebbero offrire modalità di uscita anticipata dal lavoro ai lavoratori. Riapertura di opzione donna, conferma per l’Ape sociale e sperimentazione di quota 100 sono i provvedimenti che ...

Pensioni - Quota 100 per 3 anni. Avanti Ape social e opzione donna : opzione donna, Ape social, lavoratori precoci. E, per i prossimi tre anni, anche la sperimentazione di ' Quota 100'. Sono tutte le modalità per l'uscita anticipata contenute nel decreto su reddito e ...

Pensioni : quota 100 per 3 anni : Opzione donna e Ape sociale confermate nel 2019 : Con la bozza del decreto che è finalmente al vaglio è possibile riportare alcune informazioni in materia del tema Pensioni. Facciamo riferimento, ad esempio, alla proroga di Opzione donna: questa Opzione per uscire dal mondo del lavoro è stata introdotta dalla Legge Maroni n° 243/04 e sarà prorogata anche per l'anno in corso. Non da meno viene confermata per il 2019 la proroga anche dell'Ape sociale e verrà introdotto il regime sperimentale ...

Pensioni - Quota 100 per 3 anni. Avanti Ape social e opzione donna : opzione donna, Ape social, lavoratori precoci. E, per i prossimi tre anni, anche la sperimentazione di ' Quota 100'. Sono tutte le modalità per l'uscita anticipata contenute nel decreto su reddito e ...

Per le Pensioni a quota 100 ci saranno tagli fino al 16% : Lo ha spiegato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ai microfoni di Sky Tg24 Economia. 'Abbiamo fatto uno studio con l'Inps - ha sottolineato - e su una busta paga media di pensione di 1.

Pensioni - il piano di Luigi Di Maio per far crollare Salvini su quota 100 : la trappola prima del voto : La guerra sotterranea nel governo tra Lega e M5s rischia di stravolgere alcuni pilastri come reddito di cittadinanza e quota 100, con i leghisti sul piede di guerra per i continui assalti grillini ai provvedimenti che più stanno a cuore agli alleati di governo. In vista delle prossime Europee, ogni