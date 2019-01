Penn Badgley di You prende le distanze dal suo Joe e centra il punto debole della serie

optimaitalia

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Bene sta facendodi You a rispondere severamente alle sue fan in adorazione per il personaggio di Joe ricordando loro di mantenere un giudizio critico di fronte alla finzione romanzata: il debuttosu Netflix lo scorso dicembre ha portato orde di adolescenti adulanti a manifestare sui social la loro perversa fascinazione per lo psicopatico protagonista Joe, libraio che diventa stalker di una donna di nome Beck e finisce per trasformarsi in un serial killer pur di averla solo per sé.ATTENZIONE SPOILER!Nonostante Joe, in nome di un presunto amore che in realtà è solo ossessione e smania di possesso, abbia ucciso l'ex-fidanzato, la sua migliore amica e infine anche la stessa Beck, qualcuno deve aver frainteso e mitizzato il suo comportamento, arrivando a non trovare nulla di così sconvolgente nel comportamento dell'uomo, anzi, a considerarlo perfino ...