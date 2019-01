Patto Burioni per la scienza | firmano Grillo e Renzi

Grillo e Renzi firmano il Patto per la Scienza No vax contro il leader M5s : "Un traditore" | Lui si difende : non conosco Burioni : Dal virologo un appello a tutte le forze politiche per fermare la cosiddetta "pseudo-Scienza": a firmarlo molti personaggi politici, compreso Beppe Grillo. I no vax non gradiscono e lui risponde che il testo gli è stato sottoposto non da Burioni ma dall'immunologo Guido Silvestri.

Beppe Grillo (con Renzi) - svolta sui vaccini : firma il «Patto per la scienza» promosso da Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica». L’appello lanciato con l’immunologo Guido Silvestri

Patto per la scienza - parla Burioni : «Spero che lo firmi anche il ministro Grillo» : L'aver sottoscritto questo Patto può preludere anche a un cambiamento degli equilibri politici nel nostro Paese? «Questo non lo so perché non seguo la politica. Io spero che qualcuno della Lega firmi.

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi firmano il ‘Patto’ di Burioni in difesa della Scienza : Un patto in difesa della Scienza, intesa come "valore universale", contro gli antiVaccinisti e i negazionisti: lo ha ideato l'immunologo Roberto Burioni: "Oggi è successa una cosa molto importante - ha scritto Burioni sul suo sito - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della Scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La Scienza deve fare parte di questa ...

