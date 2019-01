Papa Francesco | i massoni lo applaudono | siamo con te

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : Secondo i firmatari della missiva, l'appello così formulato, rischia di dare una visione politica un po' approssimativa della gravità della situazione generale. Nella Lettera spedita al Papa su ...

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : In Venezuela, aggiungono, vengono portate avanti in modo sistematico politiche deliberate volte ad una corruzione che sta scandalizzando il mondo mentre la gente impoverisce al punto che non hanno ...

Per il Venezuela Papa Francesco auspica un dialogo istituzionale - ma non è una frase fatta : 'In parte - ha spiegato - è la conseguenza della reazione in alcune aree del mondo ad una globalizzazione sviluppatasi per certi versi troppo rapidamente e disordinatamente, così che tra la ...

Per il Venezuela Papa Francesco auspica 'un dialogo istituzionale' : 'In parte - ha spiegato - è la conseguenza della reazione in alcune aree del mondo ad una globalizzazione sviluppatasi per certi versi troppo rapidamente e disordinatamente, così che tra la ...

L'affondo di Papa Francesco contro populismo e nazionalismo : L’ordine mondiale delle nazioni rischia il tracollo. “Il riapparire oggi di pulsioni populistiche e nazionalistiche sta progressivamente indebolendo il sistema multilaterale, con l’esito di una generale mancanza di fiducia, di una crisi di credibilità della politica internazionale e di una progressiva marginalizzazione dei membri più vulnerabili della famiglia delle nazioni”. Lo ha denunciato Papa Francesco ...

Papa Francesco a gamba tesa contro il governo : attacca i 'populismi' e rievoca la guerra mondiale : ... si dice preoccupato poiché ' il riapparire di tali pulsioni sta indebolendo il sistema multilaterale, con l'esito di una generale mancanza di fiducia, di una crisi di credibilità della politica ...

Papa Francesco mette in guardia : 2019 fa rima con 1919 : Il 2019, l'anno appena iniziato, forse anche più del 2018, vedrà la ricorrenza di molti anniversari, compresa la caduta del Muro di Berlino e lo sbarco dell'uomo sulla Luna. Nel suo tradizionale discorso al Corpo Diplomatico, Papa Francesco ha voluto menzionarne uno in particolare: il centenario della Società delle Nazioni, istituita con il trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919. Ma perché - si è ...

Papa Francesco a gamba tesa contro il governo : attacca i "populismi" e rievoca la guerra mondiale : Dito puntato di Papa Francesco contro i "populismi". Il Pontefice attacca nel corso dell'udienza al corpo diplomatico presso la Santa Sede: in un discorso di nove pagine, il Papa rievoca il "periodo tra le due guerre mondiali", quando "le propensioni populistiche e nazionalistiche prevalsero sull'az

Papa Francesco - il macellaio star dei social umilia il pontefice : ignorato l'appello sui migranti : l'appello di Papa Francesco ai politici europei in solidarietà ai 49 naufraghi a bordo della nave Sea Watch è stato letteralmente ignorato dalla stragrande maggioranza dei siti di informazione mondiale, tranne da quelli italiani. Come ha sottolineato Franco Bechis sul Tempo, delle parole del Papa no

La preoccupazione di Papa Francesco : «Il populismo minaccia la pace e i diritti» : Francesco esprime la sua preoccupazione nell’udienza al Corpo diplomatico presso la Santa Sede: «Il riapparire di pulsioni nazionalistiche marginalizza i più vulnerabili»

Clima - Papa Francesco : “Urgente contrastare con più decisione il riscaldamento globale” : “Alla luce del consenso raggiunto alla recente Conferenza internazionale sul Clima (COP-24) svoltasi a Katowice, auspico un impegno più deciso da parte degli Stati a rafforzare la collaborazione nel contrastare con urgenza il preoccupante fenomeno del riscaldamento globale. La Terra è di tutti e le conseguenze del suo sfruttamento ricadono su tutta la popolazione mondiale, con effetti più drammatici in alcune regioni. Tra queste vi è ...

Papa Francesco : nazionalismo non prevalga su giustizia e diritti : "Politica sia lungimirante e faccia prevalere unità su conflitto" Ricordando quindi il suo recente Messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace, sul tema "La buona politica è al servizio della ...

Sui migranti Salvini sfida tutti. Anche Papa Francesco : Italia: Salvini, “lo sceriffo con le foto dei gattini” che detta l'agenda politica del paese Monaco di Baviera, 7 gen - (Agenzia Nova) - In Italia, è il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che “detta l'agenda politica” del paese. Lo sostiene il qu

Antonio Socci : Papa Francesco - i migranti e Satana Salvini - così la Chiesa si sta auto-distruggendo : Ma che sta succedendo nella Chiesa cattolica? La situazione non è solo catastrofica: è anche assurda. Infatti la realtà parla di chiese che si svuotano drammaticamente in Occidente e di un Oriente dove i cristiani sono duramente perseguitati. La realtà parla di sparizione dei tradizionali movimenti