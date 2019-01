Paolo Liguori contro Striscia la notizia : "Ci tratta come abusivi del territorio - c'è del marcio in loro" : A Mediaset c'è un duro scontro nel pieno del suo svolgimento. Raramente si è visto uno scambio di attacchi così 'ravvicinato' fra due potenze interne all'azienda come Striscia la notizia e TgCom24- Com'è giusto che sia, raccontiamo cosa accade andando per gradi: da qualche giorno, il tg satirico ideato da Antonio Ricci trasmette servizi in cui le giornaliste dei notiziari 'litigano' con delle mosche in studio durante diversi - e lunghi - ...

Agguato a Pesaro - Paolo Liguori : 'Lo Stato sbaglia a sottovalutare la memoria lunga della 'ndrangheta' : Il direttore di Tgcom24 ha voluto intervenire insieme a Klaus Davi sul caso di Marcello Bruzzese, ucciso davanti alla sua abitazione con 30 colpi di pistola

Antonio Megalizzi - il pensiero di Paolo Liguori : "Commosso dalla sua idea precisa e concreta dell'Europa" : A "Stasera Italia" parole di grande affetto da parte del direttore di Tgcom24 per il giornalista morto a Strasburgo.

M5S definisce 'prostitute' i giornalisti : Paolo Liguori di Tgcom24 risponde con un boa : ''Infimi sciacalli, pu**ane, pennivendoli, cani da riporto di Mafia Capitale'', questi sono gli epiteti affibbiati alla categoria dei giornalisti dagli esponenti del 'Movimento 5 Stelle', Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, definizioni offensive giunte a seguito della divulgazione della notizia riguardante l'assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che è stata processata per il capo d'imputazione di 'falso'. Alle offese ricevute ...

Paolo Liguori in onda col boa : "Noi giornalisti non siamo prostitute" : La risposta provocatoria del direttore di Tgcom24 alle recenti dichiarazioni degli esponenti pentastellati che hanno alzato...

Paolo Liguori in onda al Tg con il boa di struzzo : “Mi sono adeguato al pensiero di Di Maio e Di Battista” : “Puttane e pennivendoli”, “Sciacalli infami”: le dichiarazioni del ministro Di Maio e di Alessandro Di Battista, dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, contro i giornalisti hanno suscitato una serie di reazioni. Alla lista si è aggiunto anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, che ha deciso di presentarsi in onda con al collo un boa di struzzo colorato in segno di protesta. Durante la sua rubrica quotidiana ...