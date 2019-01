Paola Taverna | il Tribunale respinge il ricorso della madre | «E' abusiva | lasci la casa

Paola Taverna ventila il complotto sul rogo dei rifiuti a Roma : "È solo un caso?" : Paola Taverna , grillina vicepresidente del Senato, ventila l'ennesimo complotto sul maxi-incendio nel deposito di rifiuti a Roma in via Salaria. Taverna scrive su Facebook: "Oggi, oltre quaranta vigili del fuoco Sono stati dispiegati per gestire un maxi rogo all'impianto di compostaggio dell'ama posto sulla via Salaria, fondamentale per il sistema rifiuti della capitale. L'incendio e la distruzione dell'impianto rischierebbero di ostacolare ...

Paola Taverna annuncia 60 mln per l’Università : miliardi per le pensioni - elemosina per i giovani : La senatrice M5S Paola Taverna ha annunciato in pompa magna un aumento di fondi per l'università che nella realtà dei fatti, se comparato all'entità della manovra in discussione e all'entità del fondo di funzionamento esistente, non può essere affatto considerata una misura che dà respiro all'Università viste le cifre in ballo.Continua a leggere